Зеленський заявив, що США відновили обмін розвідданими з Україною

Сполучені Штати знову передають Україні розвідувальну інформацію після тимчасової перерви. Про це шостий президент України В.О. Зеленський заявив в інтерв’ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC. Про його слова 18 жовтня повідомила ТСН із посиланням на Bloomberg.

За словами глави держави, протягом певного періоду американська сторона не надавала Україні розвіддані, однак наразі співпрацю відновлено. Президент не уточнив тривалість перерви та причини, через які Вашингтон призупиняв передавання інформації.

Попередження США та значення даних про балістичні ракети

Раніше Зеленський повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа попереджала українське військове керівництво про можливість припинення обміну розвідувальною інформацією. За його словами, Вашингтон пов’язував це з вимогою зупинити українські далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах.

Про таке попередження президент розповів в інтерв’ю NPR, оприлюдненому 14 жовтня. Матеріал американського мовника також опублікувала OPB.

Також шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що Україна перевірила роботу терміналів Starlink у країнах Євросоюзу й зафіксувала відсутність там обмеження, яке діє на українській території.

Зеленський наголошував, що Україна співпрацює в розвідувальній сфері з багатьма державами. Водночас інформацію про запуски російських балістичних ракет, за його словами, українська сторона отримує саме від США. Такі попередження мають значення для своєчасного реагування на загрозу та захисту людей.

На брифінгу 14 жовтня Європейська комісія заявляла, що не має ознак припинення обміну розвідданими між Україною та Сполученими Штатами. Ця відповідь зафіксована в офіційному записі брифінгу ЄК.