російська атака пошкодила будівлю НКРЕКП у Києві

У ніч на 19 жовтня внаслідок російської балістичної атаки на Київ зазнала пошкоджень будівля Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це регулятор повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі. За інформацією НКРЕКП, пошкодження будівлі не є критичними. Ніхто з працівників комісії не постраждав.

📢 «НКРЕКП продовжує працювати у штатному режимі та виконувати покладені на неї функції», — йдеться в повідомленні.

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У Солом’янському районі пошкоджено медичний центр

Під час нічної атаки значних ушкоджень також зазнав один із консультативно-діагностичних центрів столиці. Як повідомила КМДА з посиланням на міського голову Віталія Кличка, вибухова хвиля вибила понад 200 вікон і двері в приміщеннях, пошкодила стелі та медичне обладнання.

Серед персоналу постраждалих немає, пацієнтів на момент удару в закладі не було. Медичних працівників тимчасово перевели працювати до інших установ.

Загалом у ніч на 19 жовтня росія атакувала Україну ракетами та 269 безпілотниками різних типів. За зведенням Повітряних сил, яке наводять Українські Новини, протиповітряна оборона знешкодила 247 повітряних цілей — 243 безпілотники та чотири крилаті ракети. Водночас зафіксовано влучання та падіння уламків.

👉 Також нагадаємо, що 17 жовтня окупаційні російські війська завдали п’ятого балістичного удару по металургійному комбінату «Запоріжсталь» у Запоріжжі. Шість ракет пошкодили внутрішню енергетичну та логістичну інфраструктуру підприємства, а також повторно вразили виробничі майданчики доменного виробництва.