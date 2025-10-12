Естонія закрила дорогу через активність «зелених чоловічків» рф біля кордону

Естонська поліція та прикордонна охорона тимчасово закрили ділянку дороги від Вярски до Заатсе, що проходить через російську територію. Як повідомив мовник ERR, рішення ухвалили після того, як прикордонники помітили переміщення більшого, ніж зазвичай, підрозділу з російського боку у п’ятницю ввечері, 11 жовтня.

За даними естонської сторони, протягом усього дня спостерігалася підвищена активність і пересування озброєних груп у районі Саатсе Саабас. Дорогу вирішили закрити щонайменше до вівторка, 14 жовтня.

📢 «Прикордонник звернувся до російської сторони з проханням надати інформацію про те, що відбувається в цьому районі. Відповідь російської сторони була такою, що там нічого не відбувається, це були цілком рутинні операції. Це була небезпечна для нас ситуація, де ми як PPA повинні були прийняти рішення про тимчасове закриття дороги», — розповів Мееліс Саарепуу, керівник Бюро прикордонної охорони Південної префектури PPA.

Наразі організовано об’їзд через Вярску, Трескі, Мацурі та Сеснік. Поліція закликала громадян суворо дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і попереджень прикордонників.

☝️ Саатсе Саабас (з ест. Saatsesaar — “Саатсеський чобіт”) — це невелика частина території Печорського району Псковської області рф, яка вдається клином у межі Естонії. Її перетинає коротка, близько кілометра, ділянка дороги, якою місцеві жителі традиційно користуються, щоб уникати тривалих об’їздів.

В Естонії вже кілька років обговорюють будівництво дороги в обхід “чобота”. Нині триває планування нового маршруту, щоб уникнути необхідності проїзду через територію росії.

Як зазначається, ситуація на кордоні викликала додаткову тривогу на тлі зростання військової активності рф.

Раніше повідомлялося, що три країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва — розробляють плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, враховуючи масштабне нарощування російських військових витрат після вторгнення в Україну у 2022 році. Влада цих країн припускає, що сотні тисяч людей можуть покинути регіон у разі нового загострення або прямої агресії з боку рф.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп запевнив, що Америка допоможе захистити Польщу та країни Балтії, якщо росія наважиться на подальшу ескалацію. Така заява пролунала після повідомлень у ЗМІ про можливе скорочення американської допомоги союзникам по НАТО.

👉 Також нагадаємо, що ввечері 11 жовтня, після 19:00, у російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи. За даними місцевих пабліків, у місті було оголошено повітряну тривогу, а згодом зафіксовано серію детонацій.