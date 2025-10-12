Неділя, 12 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Естонія закрила дорогу через активність «зелених чоловічків» рф біля кордону

Денис Молотов
Денис Молотов
Естонія закрила дорогу через активність «зелених чоловічків» рф біля кордону

Естонська поліція та прикордонна охорона тимчасово закрили ділянку дороги від Вярски до Заатсе, що проходить через російську територію. Як повідомив мовник ERR, рішення ухвалили після того, як прикордонники помітили переміщення більшого, ніж зазвичай, підрозділу з російського боку у п’ятницю ввечері, 11 жовтня.

За даними естонської сторони, протягом усього дня спостерігалася підвищена активність і пересування озброєних груп у районі Саатсе Саабас. Дорогу вирішили закрити щонайменше до вівторка, 14 жовтня.

📢 «Прикордонник звернувся до російської сторони з проханням надати інформацію про те, що відбувається в цьому районі. Відповідь російської сторони була такою, що там нічого не відбувається, це були цілком рутинні операції. Це була небезпечна для нас ситуація, де ми як PPA повинні були прийняти рішення про тимчасове закриття дороги», — розповів Мееліс Саарепуу, керівник Бюро прикордонної охорони Південної префектури PPA.

Наразі організовано об’їзд через Вярску, Трескі, Мацурі та Сеснік. Поліція закликала громадян суворо дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і попереджень прикордонників.

☝️ Саатсе Саабас (з ест. Saatsesaar — “Саатсеський чобіт”) — це невелика частина території Печорського району Псковської області рф, яка вдається клином у межі Естонії. Її перетинає коротка, близько кілометра, ділянка дороги, якою місцеві жителі традиційно користуються, щоб уникати тривалих об’їздів.

В Естонії вже кілька років обговорюють будівництво дороги в обхід “чобота”. Нині триває планування нового маршруту, щоб уникнути необхідності проїзду через територію росії.

Як зазначається, ситуація на кордоні викликала додаткову тривогу на тлі зростання військової активності рф.

Раніше повідомлялося, що три країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва — розробляють плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, враховуючи масштабне нарощування російських військових витрат після вторгнення в Україну у 2022 році. Влада цих країн припускає, що сотні тисяч людей можуть покинути регіон у разі нового загострення або прямої агресії з боку рф.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп запевнив, що Америка допоможе захистити Польщу та країни Балтії, якщо росія наважиться на подальшу ескалацію. Така заява пролунала після повідомлень у ЗМІ про можливе скорочення американської допомоги союзникам по НАТО.

👉 Також нагадаємо, що ввечері 11 жовтня, після 19:00, у російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи. За даними місцевих пабліків, у місті було оголошено повітряну тривогу, а згодом зафіксовано серію детонацій.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Іспанські вчені зробили крок до створення вакцини проти хвороби Альцгеймера

СУСПІЛЬСТВО

Україна відбила чергову масовану атаку: понад 400 збитих повітряних цілей

ВІЙНА

Дональд Трамп залишився без Нобелівської премії миру

ПОЛІТИКА

Третина боїв – на Покровському напрямку: Генштаб повідомив про 113 зіткнень

ВІЙНА

Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині

ПОДІЇ

Ударів по росії буде більше: далекобійна зброя наближує мир

ВАЖЛИВО

Кремінська громада майже 6,5 млн гривень спрямувала на підтримку Захисників та ветеранів

ЛУГАНЩИНА

Генштаб оновив карту бойових дій: понад половина з 200 боїв – на трьох напрямках

ВІЙНА

Американці схвалюють санкції проти рф і постачання зброї Києву

СУСПІЛЬСТВО

На фронті відбулося 198 бойових зіткнень, ворог запустив понад 2 тисячі дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Microsoft блокує способи встановлення Windows 11 без інтернету та акаунта

ТЕХНОЛОГІЇ

Білолуцька громада компенсує витрати на переїзд і оренду житла для працевлаштування в інших містах

ЛУГАНЩИНА

На росії оголосили санкції проти французького концерну Renault SAS

ПОДІЇ

США допомагають Україні з ударами по об’єктах рф – ЗМІ

ВАЖЛИВО

рф відчує наслідки атак по своїй енергосистемі – Зеленський

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"