Двоє хокеїстів не повернулись в Україну після ігор в Європі

Після завершення виступів на Континентальному кубку з хокею двоє хокеїстів київського «Сокола» не повернулись до України. Про це в коментарі «Суспільне.Спорт» розповів головний тренер команди Олег Шафаренко.

📢 «Гравців нам не вистачає, бо їх нема. Двоє гравців у нас залишилися в Європі – не повернулися», – зазначив Шафаренко.

Згідно з інформацією видання, до України не повернулись форвард Роман Благий та захисник Володимир Алексюк. Обидва спортсмени також не були включені до заявки на перший матч регулярного чемпіонату зі «Штормом».

Протягом жовтня чинні чемпіони України провели три матчі за кордоном: команда зазнала поразок від італійського «Ріттнеру Буаму» (4:5), словенського «Єсениці» (2:5) та хорватського «Сісака» (2:4), після чого завершила виступи на турнірі.

☝️ Варто нагадати, що 30 серпня Федерація баскетболу України довічно дискваліфікувала тренера української національної баскетбольної команди та клубу «Черкаські Мавпи» Артема Сліпенчука, а також гравця молодіжної збірної України та клубу «Запоріжжя» Артема Покоєнка. Вони також втекли з України під час війни.

👉 Крім того, 10 вересня український воротар Денис Шеліхов перейшов до білоруської команди «Славія-Мозир». За інформацією, він нелегально перетнув кордон, перепливши річку Тиса.

📌 Також раніше повідомлялось, що чоловіки на Одещині планували втекти з України шляхом нелегального перетину державного кордону. Люди скористались «послугами організатора» через телеграм-канал. За суму від 3 до 5 тисяч доларів США вони отримали детальні інструкції та навігацію щодо маршруту втечі.