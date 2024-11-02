Субота, 2 Листопада, 2024
7.1 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИСПОРТДвоє хокеїстів не повернулись в Україну після ігор в Європі
СПОРТ

Двоє хокеїстів не повернулись в Україну після ігор в Європі

Денис Молотов
Денис Молотов
Двоє хокеїстів не повернулись в Україну після ігор в Європі

Після завершення виступів на Континентальному кубку з хокею двоє хокеїстів київського «Сокола» не повернулись до України. Про це в коментарі «Суспільне.Спорт» розповів головний тренер команди Олег Шафаренко.

📢 «Гравців нам не вистачає, бо їх нема. Двоє гравців у нас залишилися в Європі – не повернулися», – зазначив Шафаренко.

Згідно з інформацією видання, до України не повернулись форвард Роман Благий та захисник Володимир Алексюк. Обидва спортсмени також не були включені до заявки на перший матч регулярного чемпіонату зі «Штормом».

Протягом жовтня чинні чемпіони України провели три матчі за кордоном: команда зазнала поразок від італійського «Ріттнеру Буаму» (4:5), словенського «Єсениці» (2:5) та хорватського «Сісака» (2:4), після чого завершила виступи на турнірі.

☝️ Варто нагадати, що 30 серпня Федерація баскетболу України довічно дискваліфікувала тренера української національної баскетбольної команди та клубу «Черкаські Мавпи» Артема Сліпенчука, а також гравця молодіжної збірної України та клубу «Запоріжжя» Артема Покоєнка. Вони також втекли з України під час війни.

👉 Крім того, 10 вересня український воротар Денис Шеліхов перейшов до білоруської команди «Славія-Мозир». За інформацією, він нелегально перетнув кордон, перепливши річку Тиса.

📌 Також раніше повідомлялось, що чоловіки на Одещині планували втекти з України шляхом нелегального перетину державного кордону. Люди скористались «послугами організатора» через телеграм-канал. За суму від 3 до 5 тисяч доларів США вони отримали детальні інструкції та навігацію щодо маршруту втечі.

Попередня стаття
Магучіх – офіційно світова рекордсменка зі стрибків у висоту
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Україна отримала від Австралії плануючі авіаційні бомби JDAM-ER

ВІЙНА

Українцям дозволять витрачати «тисячу Зеленського» на ліки

ЕКОНОМІКА

Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури на Київщині

ВІЙНА

Понад 200 перевізників відключено від системи «Шлях» через втечу чоловіків з України

СУСПІЛЬСТВО

На фронті відбулось 107 боєзіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку – Генштаб

ПОДІЇ

Колишні депутатки Лисичанської міськради керували окупаційним «тервиборчкомом» на Луганщині

КРИМІНАЛ

Удар по Херсонщині: росіяни вбили жінку, поранено троїх дітей

ВІЙНА

Чим озброює росія північнокорейських військових повідомили в ГУР

ВІЙНА

Наслідки повітряної атаки російських дронів на Київ – КМВА

ВАЖЛИВО

Україна веде інформаційно-психологічну кампанію проти солдатів з КНДР – ЗМІ

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ