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СУСПІЛЬСТВО

19 чоловіків затримали при спробі втекти з України до Молдови

Денис Молотов
Денис Молотов
19 чоловіків затримали при спробі втекти з України до Молдови

Прикордонники Подільського загону на Одещині, відпрацьовуючи оперативну інформацію, затримали дві групи чоловіків поблизу кордону з Молдовою. Перша група складалася з восьми людей, а друга – з одинадцяти. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у четвер, 17 жовтня.

Як стало відомо, чоловіки планували втекти з України шляхом нелегального перетину державного кордону. Люди скористались «послугами організатора» через телеграм-канал. За суму від 3 до 5 тисяч доларів США вони отримали детальні інструкції та навігацію щодо маршруту втечі.

Відповідно до вказівок організатора, групи зібралися в Подільському районі та розділилися на дві частини для підвищення мобільності та зменшення ризику бути виявленими прикордонниками.

Однак, співробітникам ДПСУ вдалось схопити всіх учасників незаконної пішої “прогулянки” за кілька кілометрів до державного кордону.

За спробу незаконного перетину державного кордону України на чоловіків були складені адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (“Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону”).

19 чоловіків затримали при спробі втекти з України до Молдови

☝️ Нагадаємо, раніше військовослужбовці відділення Оноківці Чопського загону затримали чоловіка за пів кілометра від українсько-словацького кордону, коли той намагався перейти його нелегально під час спроби втекти з України.

📌 Також повідомлялося про випадок, коли чоловік спробував перетнути кордон у латексній масці та гідрокостюмі, а інші чоловіки намагалися вирватись з України до Румунії, одягнувшись у маскувальні штані-«кікімори».

📌 Раніше повідомлялось, що прикордонники України зупинили автомобіль, в якому перебували чоловіки, які намагались втекти з України та їхній переправник. Зловити втікачів вдалось неподалік села Сіль Ужгородського району. У транспортному засобі знаходилося п’ятеро людей – водій та його пасажири, яких він намагався незаконно переправити через кордон.

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