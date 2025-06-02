Другий раунд перемовин України й росії у Стамбулі завершився

У Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між делегаціями України та росії. Про завершення перемовин повідомив шостий президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн, який проходив у Вільнюсі 2 червня.

📢 «Перемовини у Стамбулі завершилися. Я очікую на доповідь міністра Умєрова. Вони (делегації України та рф – ред.) обмінялися документами через турецьку сторону. Ми готуємо нове звільнення військовополонених», – заявив глава держави.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українська сторона передала представникам рф список дітей, яких потрібно повернути на батьківщину.

📢 «Йдеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях», – написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

🕐 Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що другий раунд переговорів у Стамбулі тривав трохи більше години. За інформацією агентства ТАСС із посиланням на власне джерело, третій раунд переговорів відбудеться «протягом якогось часу».

📌 Перший раунд перемовин між Києвом та москвою у Стамбулі пройшов 16 травня. Його єдиним результатом стала домовленість про обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

📝 Очікувалося, що 2 червня російська сторона представить так званий «меморандум» із власним баченням припинення вогню. Подробиці цього документа наразі офіційно не оприлюднено.

Раніше США отримали від України пакет пропозицій щодо припинення вогню, який став результатом нещодавніх переговорів у Парижі та Лондоні. Цей документ містить 22 пункти вимог, які Київ вважає необхідними для врегулювання ситуації.