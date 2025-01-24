До України вдалось повернути тіла 757 полеглих Захисників

В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників завдяки проведенню репатріаційних заходів. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у п’ятницю, 24 січня.

Зазначається, що серед повернутих оборонців:

451 захисник із Донецького напрямку; 71 із Бахмутського напрямку; 51 із Вугледарського напрямку; 13 із Луганського напрямку; 137 із Запорізького напрямку; 34 із моргів, розташованих на території рф.



Повернення полеглих воїнів стало можливим завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Генерального штабу ЗСУ, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших відповідних структур.

До репатріації тіл загиблих також долучився Міжнародний комітет Червоного Хреста.

📢 «Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих», – зазначається у повідомленні.

Відомо, що Україна та росія регулярно проводять обміни тілами військових. Останній обмін відбувся 20 грудня 2024 року, коли вдалося повернути тіла 503 полеглих Оборонців. Загалом за два роки такої роботи вдалося репатріювати близько 6000 тіл українських військових.