У кремлі заявили про готовність відновити тристоронні переговори

росія заявила про готовність відновити переговори за участю України та США «в десятих числах листопада». За словами помічника володимира путіна юрія ушакова, про це російський правитель повідомив спецпредставника президента США Стіва Віткоффа під час зустрічі 21 жовтня. Заяву Ушакова поширив російський «Інтерфакс».

📢 «президент інформував Стіва Віткоффа про те, що ми, в принципі, готові відновити згадані тристоронні переговори в десятих числах листопада на головну тему. Ця тема стосується вибудовування системи безпеки для росії та України після закінчення конфлікту», – сказав він.

ушаков також стверджує, що Віткофф відповів: «таке рішення, безперечно, буде зустрінуте президентом Трампом з великим задоволенням».

Що у кремлі розповіли про зустріч

За словами ушакова, розмова путіна з Віткоффом тривала близько трьох годин. Він назвав її «змістовною» та повідомив, що дистанційно до зустрічі долучився Джаред Кушнер.

Помічник путіна заявив, що американський представник розповів про переговори, які відбулися напередодні в Осло.

📢 «Висловив (Віткофф – ред.) у цьому зв’язку свої коментарі. Відзначив деякі нові моменти в підходах європейців і Києва, хоча корисного в контексті врегулювання української кризи в них містилося не так вже й багато», – сказав ушаков.

Що повідомила Україна про переговори в Осло

За повідомленням Офісу президента України, 20 жовтня Володимир Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, президентом Фінляндії Александром Стуббом та американськими представниками. Кушнер брав участь онлайн.

Українська сторона повідомила, що Віткофф має передати обговорені пропозиції російській стороні, а потім поінформувати Київ про результати контактів.

Тристоронні переговори перебували на паузі з травня. Тоді держсекретар США Марко Рубіо пояснював, що Вашингтон не хоче брати участь у «нескінченному циклі зустрічей» без результату.

Наприкінці травня Андрій Сибіга також заявляв про вичерпання результативності формату на рівні делегацій та необхідність зустрічі лідерів.

Водночас у кремлі пов’язували подальший діалог із вимогою вивести українські війська з Донбасу. Зокрема, таку позицію Ушаков озвучував 10 травня, повідомляв «Інтерфакс-Україна».

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.