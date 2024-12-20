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В Україну повернули тіла 503 полеглих воїнів

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україну повернули тіла 503 полеглих воїнів

Україна повернула тіла 503 своїх захисників. Про це у п’ятницю, 20 грудня, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених тіл захисників:

      • 403 воїни, які загинули на Донеччині;
      • 12 — на Луганщині;
      • 57 — із Запорізького напрямку;
      • 31 — із моргів, розташованих на території росії.
Координація зусиль

Тіла 503 загиблих воїнів репатрійовано завдяки злагодженій роботі кількох структур. До процесу долучилися співробітники Координаційного штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, омбудсмен з прав людини, уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші відомства. Сприяння надавав також Міжнародний комітет Червоного Хреста.

📢 “Тіла загиблих воїнів будуть передані правоохоронним органам та судово-медичним експертам. У найкоротші терміни встановлять особи загиблих”, — зазначили у повідомленні.

Україна та росія регулярно проводять обміни тілами військових. Востаннє така процедура відбулася 29 листопада. Тоді повернули тіла 502 полеглих захисників. Загалом за два роки роботи було репатрійовано тіла понад 5000 українських військових.

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