До України повернули тіла 502 загиблих захисників

Україна повернула тіла 502 своїх військових, які загинули під час бойових дій. Про це повідомили в п’ятницю, 29 листопада, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Згідно з наданою інформацією, серед повернених:

397 військових загинули на Донецькому напрямку;

24 полеглих захисників — на Луганському напрямку;

64 полеглих захисників — на Запорізькому напрямку.

Також зазначається, що 17 загиблих були повернуті з моргів на території росії.

📢 «Спільно з експертними установами будуть у найкоротші терміни встановлені особи загиблих», — наголошується у повідомленні штабу.

Тіла полеглих Захисників України вдалося повернути завдяки спільній роботі співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

📢 «Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста», – додали в Штабі.

Також окрему подяку в Координаційному Штабі виразили особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи.

☝️ Нагадаємо, що на початку листопада Україна отримала тіла 563 полеглих воїнів. Переважна частина загиблих також була з Донецького напряму. Окрім того, у жовтні вдалося повернути тіла ще 501 оборонця.