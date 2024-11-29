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До України повернули тіла 502 загиблих захисників

Денис Молотов
Денис Молотов
До України повернули тіла 502 загиблих захисників

Україна повернула тіла 502 своїх військових, які загинули під час бойових дій. Про це повідомили в п’ятницю, 29 листопада, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Згідно з наданою інформацією, серед повернених:

  • 397 військових загинули на Донецькому напрямку;
  • 24 полеглих захисників — на Луганському напрямку;
  • 64 полеглих захисників — на Запорізькому напрямку.

Також зазначається, що 17 загиблих були повернуті з моргів на території росії.

📢 «Спільно з експертними установами будуть у найкоротші терміни встановлені особи загиблих», — наголошується у повідомленні штабу.

Тіла полеглих Захисників України вдалося повернути завдяки спільній роботі співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

📢 «Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста», – додали в Штабі.

Також окрему подяку в Координаційному Штабі виразили особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи.

☝️ Нагадаємо, що на початку листопада Україна отримала тіла 563 полеглих воїнів. Переважна частина загиблих також була з Донецького напряму. Окрім того, у жовтні вдалося повернути тіла ще 501 оборонця.

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