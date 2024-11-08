До України повернули тіла 563 загиблих захисників

В Україну повернуто тіла 563 загиблих захисників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у п’ятницю, 8 листопада.

📢 «Вдалося репатріювати 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території рф», – йдеться у повідомленні координаційного штабу.

Повернення тіл здійснювалося завдяки спільній роботі Координаційного штабу зі Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ, Офісом уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також за участю представників Збройних Сил України та інших структур, що входять до Сектору безпеки та оборони України.

Координаційний штаб висловив окрему подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста за допомогу в організації репатріації.

Збройні сили України здійснять транспортування репатрійованих тіл та останків до відповідних державних установ. Представники правоохоронних органів та судмедексперти ідентифікуватимуть загиблих.

Як відомо, Україна та росія регулярно обмінюються тілами загиблих військових. Останній обмін відбувся 18 жовтня, коли вдалося повернути тіла 501 захисника. Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати понад 4000 тіл полеглих українських військових.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, відомий своїм успішним керівництвом оборони Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення росії, оголосив про звільнення з військової служби через проблеми зі здоров’ям. Генерал уточнив, що зараз проходить необхідне лікування.