Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Хорватії

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович прибув з офіційним візитом до Києва та вже провів зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє HRT Vijesti у середу, 11 вересня.
📢 «Прем’єр-міністр взяв участь у церемонії відкриття пам’ятника жертвам геноциду кримськотатарського народу, яку очолили президент Володимир Зеленський та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Пленкович зустрівся із Зеленським та його дружиною Оленою Зеленською», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це вже третій візит Андрея Пленковича в Україну з моменту початку російської агресії 24 лютого 2022 року.
Разом із прем’єром до Києва прибули міністр науки і освіти Хорватії Радован Фукс, міністр юстиції та цифрової трансформації Дамір Хабіян і глава МЗС Хорватії Гордан Грлич-Радман.
Крім того, делегація на чолі з Пленковичем візьме участь у саміті Кримської платформи.
Predsjednik vlade @AndrejPlenkovic stigao je u posjet Ukrajini@VladaRH @UKRinHRV @Ukraine #UkraineRussiaWar️️ @hrtvijesti pic.twitter.com/5fX4XiJy9x
— Vibor Vlainić (@VlainicHRT) September 11, 2024
Prvi susret predsjednika vlade @AndrejPlenkovic i predsjednika Ukrajine @ZelenskyyUa u Kijevu ispred spomenika genocidu nad krimskim Tatarima@VladaRH @Ukraine @hrtvijesti pic.twitter.com/aLhvIWfjiV
— Vibor Vlainić (@VlainicHRT) September 11, 2024
Раніше президент Зеленський анонсував проведення саміту Кримської платформи 11 вересня. Вже сьогодні вранці стало відомо, що до Києва прибувають лідери європейських країн.
👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що передані рф іранські ракети Fath 360 дадуть змогу росіянам “зарезервувати” більш сучасні ракети з більшим радіусом дії для інших цілей. Сполучені Штати працюватимуть з Україною, щоб переконатися, що Київ має можливості для захисту від цих ракет. Про це заявив на брифінгу прессекретар Пентагону генерал-майор ВПС Пет Райдер