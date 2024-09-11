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ПОЛІТИКА

Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Хорватії

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Хорватії

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович прибув з офіційним візитом до Києва та вже провів зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє HRT Vijesti у середу, 11 вересня.

📢 «Прем’єр-міністр взяв участь у церемонії відкриття пам’ятника жертвам геноциду кримськотатарського народу, яку очолили президент Володимир Зеленський та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Пленкович зустрівся із Зеленським та його дружиною Оленою Зеленською», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже третій візит Андрея Пленковича в Україну з моменту початку російської агресії 24 лютого 2022 року.

Разом із прем’єром до Києва прибули міністр науки і освіти Хорватії Радован Фукс, міністр юстиції та цифрової трансформації Дамір Хабіян і глава МЗС Хорватії Гордан Грлич-Радман.

Крім того, делегація на чолі з Пленковичем візьме участь у саміті Кримської платформи.

Раніше президент Зеленський анонсував проведення саміту Кримської платформи 11 вересня. Вже сьогодні вранці стало відомо, що до Києва прибувають лідери європейських країн.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що передані рф іранські ракети Fath 360 дадуть змогу росіянам “зарезервувати” більш сучасні ракети з більшим радіусом дії для інших цілей. Сполучені Штати працюватимуть з Україною, щоб переконатися, що Київ має можливості для захисту від цих ракет. Про це заявив на брифінгу прессекретар Пентагону генерал-майор ВПС Пет Райдер

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