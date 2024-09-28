До 9 років засуджено колаборанта з Луганщини, що співпрацює з окупантами у сфері охорони здоров’я

Колишнього генерального директора комунального некомерційного підприємства «Щастинська міська лікарня» заочно засудили до 9 років позбавлення волі за колабораційну діяльність. Про це повідомляє Служба безпеки України. Як зазначено, він співпрацював з окупаційною адміністрацією російських військ.

Згідно з матеріалами суду, колишнього очільника лікарні визнано винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Крім того, на користь держави конфіскують його майно, зокрема два легкові автомобілі, малотоннажну вантажівку, мотоцикл та причеп.

Слідство встановило, що вже з перших днів окупації міста він почав тісно співпрацювати з російськими окупантами.

У березні 2022 року його призначили на посаду «головного лікаря» так званого «государственного учреждения “Счастьенская городская больница лнр”».

Втім, він не виконував медичних обов’язків з лікування пацієнтів, а займався адміністративними й господарськими питаннями.

Колаборант активно співпрацював з окупаційною владою та місцевими чиновниками псевдореспубліки «лнр». Він неодноразово виступав у пропагандистських телепрограмах, де звинувачував Україну у руйнуванні міста Щастя, зокрема лікарні, та дякував росіянам за підтримку, заявляючи, що «россия тут навсегда».

Наразі злочинця оголошено у розшук, а відлік покарання (до 9 років ув’язнення) почнеться з моменту його затримання.

Розслідування вели співробітники СБУ Донеччини та Луганщини спільно з Нацполіцією та прокуратурою Луганської області.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що СБУ зібрала докази злочинної діяльності колаборантів, які обіймають керівні посади в окупаційних митних структурах Луганської області та активно сприяють впровадженню російської «митної політики».