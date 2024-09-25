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КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Оголошено підозру щодо колаборантів Луганщини у ворожих «митних структурах»

Денис Молотов
Денис Молотов
Оголошено підозру щодо колаборантів Луганщини у ворожих «митних структурах»

Служба безпеки України (СБУ) зібрала докази злочинної діяльності колаборантів, які обіймають керівні посади в окупаційних митних структурах Луганської області та активно сприяють впровадженню російської «митної політики». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області в понеділок, 23 вересня.

Обидва зловмисники почали співпрацю з агресором після 2014 року. Вони працевлаштувались у незаконні «митні органи» так званої «лнр», що були створені окупаційною владою після захоплення частини українсько-російського кордону.

На цей час вони керують ключовими підрозділами «Луганської митниці», яку у 2022 році загарбники підпорядкували «Південному митному управлінню фтс рф».

Одним із таких зрадників є 40-річний житель Антрациту, призначений у 2022 році на посаду начальника «митного поста Антрацитівський».

Цей зрадник керує незаконним «митним підрозділом» на підставі вказівок від «федеральної митної служби» та звітує перед окупантами про результати своєї діяльності.

Іншою фігуранткою є 42-річна жителька Алчевського району, яка добровільно зайняла посаду «начальника правового відділу Луганської митниці» у 2022 році.

Колаборантка надає правові консультації щодо митних норм держави-агресора та сприяє юридичній інтеграції окупованих ворогом територій до правового поля рф.

Колаборантів повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). За свої злочини вони можуть отримати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідуванням займається слідчий підрозділ ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях під процесуальним наглядом Луганської обласної прокуратури.

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