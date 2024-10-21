Деталі нового пакета військової допомоги на $400 млн Україні від США

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів на суму $400 млн. До складу цієї допомоги увійдуть додаткові боєприпаси, бронетехніка та протитанкова зброя. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони США, яке для журналістів опублікувала Лара Селігман з TheWallStreetJournal.

Також до пакета увійдуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм. Будуть присутні мінометні системи 60 мм, 81 мм і 120 мм з відповідними боєприпасами.

Крім того, до списку військової допомоги включені протитанкові ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin і AT-4, бронетранспортери М113, супутникові системи зв’язку, стрілецька зброя та боєприпаси, гранати, навчальне обладнання та інструменти для підривних робіт.

Серед інших компонентів допомоги – обладнання для захисту критичної національної інфраструктури, запасні частини, допоміжне обладнання, а також послуги, навчання та транспортування.

☝️ Нагадаємо, під час свого візиту до Києва, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про надання цього пакета підтримки.

📢 “Сьогодні я хотів би оголосити виділення президентського пакета допомоги на $400 млн на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України”, – заявив Остін.

Він також запевнив, що Сполучені Штати й надалі будуть постачати допомогу Україні згідно з двосторонньою угодою у безпековій сфері. Документ було підписано шостим президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом.

На минулому тижні США також виділили Україні зброю на $425 млн.