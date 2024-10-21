Міністр оборони США здійснив візит до Києва – ЗМІ

Міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 21 жовтня, здійснив візит до Києва. Про це повідомляє CNN.

Візит відбувся на тлі невизначеності щодо подальшої американської підтримки України, що залежить від результатів неминучих президентських виборів у США. Також зазначається, що російські війська продовжують досягати незначних, але постійних успіхів на фронті.

Під час свого візиту Остін планує зустрітися з шостим президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим для обговорення ключових потреб України в озброєнні. Основна мета – визначити, як Сполучені Штати можуть підтримувати Збройні сили України протягом наступного року.

📢 «Візит міністра також стане моментом для нього, щоб “відступити” і поглянути на “дугу” відносин США та України за останні два з половиною роки війни», – зазначив високопосадовець американської оборони.

☝️ Варто нагадати, що Остін востаннє відвідував Київ 20 листопада 2023 року, де провів зустріч з президентом Зеленським.

📌 Раніше, 3 жовтня, міністри оборони США та України обговорювали ситуацію на полі бою. Також вирішувались питання щодо забезпечення українських військових озброєнням та технікою.

📌 Також відомо, що новий генсек НАТО Марк Рютте здійснив неанонсований візит до Києва. Про це стало відомо в четвер, 3 жовтня.