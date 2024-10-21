Понеділок, 21 Жовтня, 2024
12.1 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВАЖЛИВОМіністр оборони США здійснив візит до Києва - ЗМІ
ВАЖЛИВО

Міністр оборони США здійснив візит до Києва – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Міністр оборони США здійснив візит до Києва - ЗМІ

Міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 21 жовтня, здійснив візит до Києва. Про це повідомляє CNN.

Візит відбувся на тлі невизначеності щодо подальшої американської підтримки України, що залежить від результатів неминучих президентських виборів у США. Також зазначається, що російські війська продовжують досягати незначних, але постійних успіхів на фронті.

Під час свого візиту Остін планує зустрітися з шостим президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим для обговорення ключових потреб України в озброєнні. Основна мета – визначити, як Сполучені Штати можуть підтримувати Збройні сили України протягом наступного року.

📢 «Візит міністра також стане моментом для нього, щоб “відступити” і поглянути на “дугу” відносин США та України за останні два з половиною роки війни», – зазначив високопосадовець американської оборони.

☝️ Варто нагадати, що Остін востаннє відвідував Київ 20 листопада 2023 року, де провів зустріч з президентом Зеленським.

📌 Раніше, 3 жовтня, міністри оборони США та України обговорювали ситуацію на полі бою. Також вирішувались питання щодо забезпечення українських військових озброєнням та технікою.

📌 Також відомо, що новий генсек НАТО Марк Рютте здійснив неанонсований візит до Києва. Про це стало відомо в четвер, 3 жовтня.

Попередня стаття
Застарілі технології та особливості запуску: у КНДІСЕ розповіли про відмінності російської та північнокорейської балістики
Наступна стаття
Помер Фетхуллах Ґюлен – «заклятий ворог» Ердогана
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

У Києві сталась аварія маршрутки з вантажівкою, загинула пасажирка

ПОДІЇ

Призначено нового керівника «Укрзалізниці» на три роки

ВЛАДА

Очільник МЗС України розпочав офіційний візит до Туреччини

ПОЛІТИКА

Комбінована російська атака на Одещину ракетами та БпЛА

ВІЙНА

Помер Фетхуллах Ґюлен – «заклятий ворог» Ердогана

ПОЛІТИКА

Застарілі технології та особливості запуску: у КНДІСЕ розповіли про відмінності російської та північнокорейської балістики

ПОДІЇ

ЄС планує відновити дискусії про санкції проти рф після головування Угорщини – Politico

ПОДІЇ

В ракетах виробництва КНДР, які постачають росії, знайдено західні деталі – МЗС

ВІЙНА

На Сумщині росіяни здійснили чергову атаку та вбили цивільного

ВІЙНА

Мільйони людей без електрики на Кубі: два блекаути поспіль

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ