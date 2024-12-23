Декриміналізацію порно підтримано правоохоронним комітетом Ради

23 грудня стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №12191, який передбачає декриміналізацію порнографії. Документ отримав 11 голосів «за» у комітеті, ще два депутати утрималися. Народний депутат Ярослав Железняк, один зі співавторів документа, повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

📢 «Нагадаю, ця версія більш консервативна і готувалася понад рік у дискусії з комітетом і робочою групою. Сподіваюсь напочатку наступного року зможемо винести в залу», — зазначив Железняк.

Він уточнив, що документ не передбачає легалізацію порнографії, адже вона вже легалізована. Законопроєкт пропонує змінити статтю 301 Кримінального кодексу України, щоб «дорослих людей за зняті та поширення відео інтимного характеру не кидали у в’язницю на 3-5 років».

Железняк наголосив, що декриміналізація порно необхідна, аби уникнути переслідування громадян за зберігання контенту.

📢 «Це — декриміналізація порно. Щоб людей не кидали у в’язницю за зберігання контенту або не проводили масові “таємні закупівлі” у вебкамерах. І одночасно зараз за статтею 301 вас можуть покарати навіть за зберігання на особистому телефоні оголених фото», — пояснив він.

До другого читання документ потребуватиме доопрацювань. Железняк також закликав колег підходити до обговорення теми серйозно й звернути увагу на кількість громадян, які вже засуджені за відповідними статтями.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев також підтримав ініціативу з декриміналізації порно. Він подякував за це правоохоронному комітету Верховної ради.

📢 «Переконаний, що моралізаторство щодо поширення порноконтенту поряд з безперешкодним його поширенням зі сплатою, до речі, з нього податків — це лицемірство, яке набагато більше корозує суспільну мораль, аніж будь-яке порно», — заявив Гетманцев у Telegram.

Законопроєкт №12191 був зареєстрований у Верховній Раді 11 листопада, а серед його авторів — депутати з кількох фракцій.

Також за підсумками 2024 року Україна знову увійшла до топ-20 країн за трафіком на Pornhub.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Українські моделі платформи OnlyFans задекларували свої доходи та внесли до бюджету 59 мільйонів гривень у вигляді податків і військового збору. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.