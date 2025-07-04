Defence City: шанс для ОПК чи рецепт корупції — ГАР МОУ

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України (ГАР МОУ) виступила з офіційною заявою, у якій закликала Верховну Раду не ухвалювати у нинішньому вигляді пакет законопроєктів, що стосуються створення спеціального правового режиму під назвою Defence City.

☝️ На думку експертів Ради, законодавча ініціатива, подана групою народних депутатів спільно з Міністерством оборони, не вирішує стратегічних завдань розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК). Натомість створює нові корупційні ризики, дискримінує частину виробників та підриває принципи правової держави.

🚨 Ключові застереження ГАР МОУ:

🔻 «Клуб обраних» під виглядом відкритої екосистеми

У концепції Defence City передбачено формування обмеженого кола резидентів, доступ до якого буде закритим. Така модель загрожує впровадженням “ручного управління”, непрозорості і дискримінації компаній, які навіть за ефективної роботи можуть бути усунуті від участі.

🔻 Маніпулятивні підстави для виключення з проєкту

Викликає занепокоєння пропозиція про те, що підприємство не зможе стати резидентом, якщо допускало затримку поставки понад 60 днів. При цьому джерела такого визначення можуть бути будь-якими: судове рішення, заява замовника чи навіть самодекларація. Це відкриває можливості для тиску та зловживань.

🔻 ІТ-компаніям — заборона на участь

Згідно з проєктом, резиденти Дія.City не зможуть увійти до Defence City. Таким чином, високотехнологічні компанії, що спеціалізуються, наприклад, на БПЛА чи ІТ-рішеннях для фронту, будуть виключені без жодного обґрунтування.

🔻 Виключення постачальників та інтеграторів

Ще одна умова — 90% доходу за рік має надходити від реалізації власної продукції. Це автоматично “відсікає” компанії, які поряд із виробництвом здійснюють критичне постачання імпортних компонентів, особливо у сферах безпілотників, електроніки та озброєння.

🔻 Податкова пільга з пасткою

Обіцяне спрощення оподаткування має надзвичайно розмиті формулювання, що може призвести до репресивного податкового тиску. Ба більше — існує ризик скасування пільг заднім числом, що зробить систему нестабільною.

🔻 Інфраструктура — без гарантій підтримки

Фінансування інфраструктури після релокації підприємств передбачено через бюджети територіальних громад, які не мають чітких механізмів чи ресурсів. Це може заблокувати релокацію і створити простір для фінансових махінацій.

🔻 Скандальні зміни до Кримінального кодексу

Окрема загроза — це пропозиція звільнення посадовців підприємств ОПК від кримінальної відповідальності за порушення у межах виконання контрактів. Навіть, якщо їхню вину доведено. Розмиті формулювання, необмежені повноваження Генпрокурора та зворотна дія норми — це, на думку експертів, шлях до вибіркового правосуддя та безкарності.

Звернення до громадськості та виробників

ГАР МОУ закликала усіх українських виробників оборонної продукції, а також експертну спільноту уважно вивчити тексти законопроєктів та долучитися до їх широкого обговорення.

📢 «Майбутнє української оборонної промисловості залежить від того, чи стане Defence City справжнім інструментом розвитку, чи перетвориться на черговий корупційний механізм під виглядом державної підтримки», — наголосив голова Ради Юрій Гудименко.

🔁 Нагадаємо:

Ініціатива Defence City була анонсована як частина пакета законопроєктів щодо стимулювання розвитку ОПК в умовах війни. Вона передбачає створення спеціального правового режиму для підприємств оборонної галузі. Однак критики попереджають, що за відсутності прозорих правил, цей інструмент може бути використаний для просування вузьких інтересів і уникнення відповідальності.