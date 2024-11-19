Данія планує передати вже наступну партію F-16

Прем’єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен нагадала, що Україна вже отримала першу партію з шести винищувачів F-16. Загалом Данія планує передати 19 таких літаків. Про це вона заявила під час спільної пресконференції з шостим президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, 19 листопада.

Фредеріксен запевнила, що Данія не змінює своїх планів щодо передачі Україні винищувачів.

📢 «Шість вже спорядили. Це була перша партія», – наголосила вона.

Глава Уряду Данії також відзначила, що з минулого літа її країна активно працює над підготовкою українських пілотів для польотів на F-16.

📢 «Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19, як ми сказали на самому початку», – підкреслила глава уряду.

☝️ Нагадаємо, перші винищувачі F-16 від Данії Україна отримала у липні. За інформацією ЗМІ, тоді мова йшла про шість бойових літаків.

📌 Крім того, стало відомо, що підготовка українських пілотів відбувається не лише в Данії, а й у Канаді та Румунії.

📌 Також сьогодні повідомлялось, що шостий президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, де презентував План стійкості. Весь план з додатками буде представлений лише у грудні.