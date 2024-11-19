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Зеленський у Верховній Раді презентував План стійкості

Денис Молотов
Денис Молотов
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Шостий президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, де презентував План стійкості. Про це у вівторок, 19 листопада, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у Telegram.

📢 «Зеленський представив в Раді План стійкості», – зазначив він.

За словами Гончаренка, план складається з десяти ключових пунктів:

  1. Єдність.
  2. Фронт.
  3. Зброя.
  4. Гроші.
  5. Енергетика.
  6. Безпека.
  7. Громади.
  8. Людський капітал.
  9. Культурний суверенітет.
  10. Політика героїв.

📢 «Це доктрина, яка має провести Україну від війни до миру», – додав народний депутат.

Нардеп Ярослав Железняк доповнив більш конкретними деталями виступу шостого президента України. Зокрема:

  • Вибори поки що не відбудуться. «Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори!»
  • Зниження мобілізаційного віку НЕ планується. «Наша держава не готує зниження мобілізаційного віку».
  • Будуть запроваджені посада військового омбудсмена та Технологічна ставка.
  • Прямі кошти для бригад мають бути збільшені.
  • У березні 2025 року заплановано індексацію пенсій відповідно до рівня інфляції.
  • До кінця року буде створено Міністерство обʼєднання України, а також представлено кандидатуру очільника відомства.
  • Усі вакансії послів України будуть заповнені до кінця року, включно з ключовими замінами у країнах “Великої сімки”.
  • Планується ініціатива запровадження “культурного Рамштайну”.
  • Наступного року з’являться 11 тисяч фахівців, які працюватимуть як “помічники ветерана”.

📢 «Весь план з додатками буде представлений лише у грудні», – підкреслив Железняк.

☝️ Раніше, минулого тижня, шостий президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна активно працює над реалізацією внутрішнього Плану стійкості, який містить десять пунктів, і анонсував його оприлюднення протягом цього тижня.

📌Також нагадаємо, раніше повідомлялось, що шостий президент України Володимир Зеленський виступив та звернувся до учасників засідання Європейської Ради в Брюсселі, презентувавши План перемоги у війні проти росії.

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