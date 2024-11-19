Зеленський у Верховній Раді презентував План стійкості

Шостий президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, де презентував План стійкості. Про це у вівторок, 19 листопада, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у Telegram.

📢 «Зеленський представив в Раді План стійкості», – зазначив він.

За словами Гончаренка, план складається з десяти ключових пунктів:

Єдність. Фронт. Зброя. Гроші. Енергетика. Безпека. Громади. Людський капітал. Культурний суверенітет. Політика героїв.

📢 «Це доктрина, яка має провести Україну від війни до миру», – додав народний депутат.

Нардеп Ярослав Железняк доповнив більш конкретними деталями виступу шостого президента України. Зокрема:

Вибори поки що не відбудуться. «Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори!»

Зниження мобілізаційного віку НЕ планується. «Наша держава не готує зниження мобілізаційного віку».

Будуть запроваджені посада військового омбудсмена та Технологічна ставка.

Прямі кошти для бригад мають бути збільшені.

У березні 2025 року заплановано індексацію пенсій відповідно до рівня інфляції.

До кінця року буде створено Міністерство обʼєднання України, а також представлено кандидатуру очільника відомства.

Усі вакансії послів України будуть заповнені до кінця року, включно з ключовими замінами у країнах “Великої сімки”.

Планується ініціатива запровадження “культурного Рамштайну”.

Наступного року з’являться 11 тисяч фахівців, які працюватимуть як “помічники ветерана”.

📢 «Весь план з додатками буде представлений лише у грудні», – підкреслив Железняк.

☝️ Раніше, минулого тижня, шостий президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна активно працює над реалізацією внутрішнього Плану стійкості, який містить десять пунктів, і анонсував його оприлюднення протягом цього тижня.

📌Також нагадаємо, раніше повідомлялось, що шостий президент України Володимир Зеленський виступив та звернувся до учасників засідання Європейської Ради в Брюсселі, презентувавши План перемоги у війні проти росії.