Зеленський у Верховній Раді презентував План стійкості

Шостий президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, де презентував План стійкості. Про це у вівторок, 19 листопада, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у Telegram.
📢 «Зеленський представив в Раді План стійкості», – зазначив він.
За словами Гончаренка, план складається з десяти ключових пунктів:
- Єдність.
- Фронт.
- Зброя.
- Гроші.
- Енергетика.
- Безпека.
- Громади.
- Людський капітал.
- Культурний суверенітет.
- Політика героїв.
📢 «Це доктрина, яка має провести Україну від війни до миру», – додав народний депутат.
Нардеп Ярослав Железняк доповнив більш конкретними деталями виступу шостого президента України. Зокрема:
- Вибори поки що не відбудуться. «Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори!»
- Зниження мобілізаційного віку НЕ планується. «Наша держава не готує зниження мобілізаційного віку».
- Будуть запроваджені посада військового омбудсмена та Технологічна ставка.
- Прямі кошти для бригад мають бути збільшені.
- У березні 2025 року заплановано індексацію пенсій відповідно до рівня інфляції.
- До кінця року буде створено Міністерство обʼєднання України, а також представлено кандидатуру очільника відомства.
- Усі вакансії послів України будуть заповнені до кінця року, включно з ключовими замінами у країнах “Великої сімки”.
- Планується ініціатива запровадження “культурного Рамштайну”.
- Наступного року з’являться 11 тисяч фахівців, які працюватимуть як “помічники ветерана”.
📢 «Весь план з додатками буде представлений лише у грудні», – підкреслив Железняк.
☝️ Раніше, минулого тижня, шостий президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна активно працює над реалізацією внутрішнього Плану стійкості, який містить десять пунктів, і анонсував його оприлюднення протягом цього тижня.
📌Також нагадаємо, раніше повідомлялось, що шостий президент України Володимир Зеленський виступив та звернувся до учасників засідання Європейської Ради в Брюсселі, презентувавши План перемоги у війні проти росії.