Данія надасть Україні супутниковий зв’язок через агентство ЄС

Данія вперше надасть Україні доступ до супутникового зв’язку в межах співпраці з Європейським оборонним агентством (EDA). Відповідну заяву оприлюднило Міністерство оборони країни в понеділок, 14 липня.

У повідомленні відомства зазначається, що новий пакет допомоги передбачає розширення доступу України до безпечного та стабільного супутникового зв’язку. Він є критично важливим для сучасних оборонних операцій.

📢 «Супутники відіграють вирішальну роль у сучасній обороні. Допомога надасть Україні доступ до приймальних терміналів, які українська оборона зможе використовувати для встановлення доступу до супутникового зв’язку, що суттєво сприятиме здатності України продовжувати боротьбу за свободу проти незаконного російського вторгнення», — йдеться в офіційному повідомленні.

📌 Данські посадовці наголосили, що термінали забезпечать надійне та захищене з’єднання, що може стати ключовим фактором у веденні військових операцій.

☝️ У самому агентстві EDA зазначають, що підтримка Данії може стати прикладом для інших країн ЄС. Вони також можуть долучитися до проєктів із супутникового забезпечення для України.

👉 Крім того, раніше повідомлялося, що Експортно-інвестиційний фонд Данії ухвалив рішення інвестувати $5 млн у венчурний фонд оборонних технологій D3, щоб підтримати розвиток українських технологій у сфері оборони.