Чиновника Енергетичної митниці підозрюють у незаконному збагаченні

Начальник Енергетичної митниці Державної митної служби України Анатолій Комар став фігурантом кримінального провадження щодо можливого незаконного збагачення. Про це в понеділок, 4 серпня, повідомило «Радіо Свобода» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

Кримінальна справа проти Комара була зареєстрована 2 серпня. Це сталося всього через день після виходу гучного журналістського розслідування, проведеного командою «Схеми». Саме розслідування й дало старт юридичним діям з боку Офісу генпрокурора.

Провадження відкрито за статтею 368-5 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення посадових осіб. Справу передано для подальшого розслідування Державному бюро розслідувань (ДБР), яке відповідно до законодавства має юрисдикцію над справами такого рівня.

Журналісти викривають топ-корупцію

Нагадаємо, в розслідуванні журналістського проєкту «Схеми» йшлося про розкішний маєток, зведений родиною Анатолія Комара в одному з елітних передмість Києва. Крім цього, журналісти з’ясували, що донька митника навчається в Лондоні, а сам він пересувається на дорогому автомобілі марки Mercedes-Benz.

Особливу увагу до цієї ситуації привертає й те, що Енергетична митниця, очолювана Комаром, займається оформленням підакцизних енергоносіїв, що робить її однією з ключових у системі контролю над стратегічним імпортом в Україну.

На розслідування швидко відреагувала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, яка публічно доручила перевірити діяльність Анатолія Комара та вжити термінових заходів. Уже відомо, що чиновника тимчасово усунули з посади, а також ініціювали внутрішню службову перевірку.

Якщо провину буде доведено, за статтею 368-5 ККУ Комару може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, із забороною обіймати посади в органах державної влади на тривалий час.

Поки що сам Анатолій Комар публічно не коментував ані розслідування журналістів, ані відкриття кримінального провадження. Не було оприлюднено й офіційної реакції від Митної служби України.

👉 Також нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вже обрав запобіжний захід для колишнього очільника Луганської ОВА (25 жовтня 2019 — 15 березня 2023) та колишнього голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая. Посадовця підозрюють у причетності до корупційних схем при закупівлі безпілотників (БпЛА) та радіолокаційного обладнання (РЕБ).