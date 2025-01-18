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Херсонщина під ворожими обстрілами: росіяни вбили трьох людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Херсонщина під ворожими обстрілами: росіяни вбили трьох людей

У результаті мінометного обстрілу в місті Берислав Херсонської області загинули дві людини. Про це в суботу, 18 січня, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

📢 «Росіяни вбили у Бериславі двох людей. Сьогодні вдень окупаційна армія вдарила по населеному пункту з міномета. Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістали 68-річна жінка та чоловік 1972 року народження. Висловлюю співчуття рідним загиблих», – зазначив Прокудін у своєму офіційному Telegram-каналі.

📌 Раніше стало відомо, що в селищі Антонівка на Херсонщині 53-річний чоловік отримав поранення через вибухівку, скинуту з ворожого дрона.

📌 Внаслідок ранкового артобстрілу зі сторони російських загарбників у Станіславі смертельні поранення дістав 71-річний чоловік. Під час ворожого удару він перебував на вулиці.

📌 Також близько 14:30 російські загарбники обстріляли з артилерії Томину Балку. Внаслідок цього обстрілу постраждала 70-річна жінка, котра в цей час перебувала на подвір’ї власного будинку.

📢 «Потерпілу доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням руки. Медики надають їй всю необхідну допомогу», – повідомили в Херсонській ОВА.

☝️ Нагадаємо, раніше керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що під час російського ракетного удару загинули люди в Шевченківського району столиці. Жертвами російської атаки стали двоє чоловіків віком 43 та 25 років, а також 41-річна жінка. Ще трьом постраждалим було надано медичну допомогу безпосередньо на місці ворожого удару.

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