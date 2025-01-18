Чергова нафтобаза росіян горить та палає під Тулою – ЗМІ

У ніч на суботу, 18 січня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило атаку на чергову нафтобазу окупантів в Тульській області на російській федерації за допомогою безпілотників (БпЛА). Як результат, на об’єкті виникла потужна й масштабна пожежа. Про це повідомляє видання «Українська правда» в суботу, 18 січня, із посиланням на власні джерела в спецслужбах.

За інформацією джерела, нафтобазу було влучно вражено щонайменше десять раз. Атака відбувалась за допомогою безпілотників українського виробництва. Операцію провели оператори ГУР, які успішно забезпечили точні влучання по черговому стратегічно важливому об’єкту російських загарбників.

Хоча російські медіа стверджують про «ефективну роботу систем ППО», пожежі на нафтобазі уникнути не вдалося. Масштабність займання підтверджується як офіційними даними, так і кадрами, які опублікували очевидці події.

Як повідомлялося раніше, серія вибухів сталася також у місті Котовськ Тамбовської області на росії. Ці вибухи, за попередніми даними, були спричинені ударами українських безпілотників.

☝️ Також раніше зазначалось, що в ніч проти вівторка в низці міст на росії – Саратові, Енгельсі, Казані, Брянську та Тулі – було завдано ударів по об’єктах військово-промислового комплексу (ВПК).