На росії горить та вибухає: уражено низку важливих цілей – ЦПД

У ніч проти вівторка в низці міст на росії – Саратові, Енгельсі, Казані, Брянську та Тулі – було завдано ударів по об’єктах військово-промислового комплексу (ВПК). Цю інформацію повідомив Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України, у своєму Telegram-каналі 14 січня.

📢 «Цілі в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі, серед яких заводи з виробництва компонентів і речовин для зброї, НПЗ, нафтобаза, склади та ППО рф», – написав він, додавши відео потужної пожежі на одному з промислових об’єктів російських загарбників.

За його словами, влучного удару зазнав казанський завод «Оргсинтез», який є стратегічним підприємством із ключовим значенням для ВПК рф. Також він виробляє компоненти для вибухових речовин, що використовуються у виробництві боєприпасів.

📢 «Підприємство спеціалізується на виробництві матеріалів, що знаходять застосування у створенні військової техніки, озброєння та комплектуючих. Поліаміди, синтетичний каучук та інші хімічні сполуки заводу використовуються у виробництві бронетехніки, шин для танків і БТР, а також пластмас для зброї та спорядження. Також він виробляє компоненти для вибухових речовин, що використовуються у виробництві боєприпасів», – зазначив Коваленко.

У попередніх повідомленнях керівник ЦПД підкреслював, що «невідомі дрони продовжують літати по рф», і додав, що «кучно прилітає в різних регіонах росії».

📢 «Саратов. Діряве російське ППО продовжує пропускати удари по стратегічних об‘єктах російської економіки. НПЗ, нафтобази, заводи з виробництва компонентів для зброї, все те, без чого російська армія не здатна буде воювати інтенсивно, а російська економіка – забезпечувати сталі військові потреби», – розповів очільник ЦПД, доповнивши повідомлення відео вибуху та пожежі.

Окрім цього, повідомляється про вибухи на заводі «Крємній» у Брянську, який вперше зазнав атаки ще у жовтні 2024 року.

📢 «На ньому виробляють мікроелектроніку для ракетних комплексів, для ЗРК Панцир, ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ, для російських БпЛА. Зараз там теж дещо знову вибухало», – зауважив Коваленко.

Також він згадав Брянський хімічний завод, що займається виробництвом пороху, твердопаливних компонентів для ракетного палива та вибухових речовин. Цей об’єкт, за словами Коваленка, відіграє важливу роль у військовій індустрії на росії.

Нагадаємо, минулими вихідними в Татарстані зафіксували удар по нафтопереробному заводу «Танеко», який щороку переробляє понад 16 мільйонів тонн нафти.