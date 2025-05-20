Велика Британія запровадила 100 нових санкцій проти росії

Уряд Великої Британії 20 травня оголосив про введення нових обмежувальних заходів проти Російської Федерації. Йдеться про сто додаткових санкцій, які охоплюють військовий, енергетичний і фінансовий сектори держави-агресора.

За інформацією британського уряду, пакет обмежень спрямовано, зокрема, на ланцюги постачання для російських озброєнь. Включно з тими, що задіяні у виробництві балістичних ракет типу «Іскандер».

Окрему увагу Лондон приділив інформаційним операціям, що фінансуються кремлем. До санкційного списку додано 14 представників Агентства соціального дизайну (SDA). Воно, як заявляє уряд Британії, займається підривом демократії, суверенітету та верховенства права в Україні та по всьому світу.

📢 «Останні удари Путіна ще раз показують його справжню суть як розпалювача війни. Ми закликаємо його негайно погодитися на повне і беззастережне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори про справедливий і тривалий мир», — наголосив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

⚠️ Крім того, Велика Британія застосувала санкції до 46 фінансових установ, які, за даними уряду, допомагають кремлю обходити міжнародні обмеження. Під удар потрапили також Санкт-Петербурзька валютна біржа та російське агентство зі страхування вкладів — структура, яка надає страховий захист банківським установам рф.

⚠️ Серед інших цілей нового пакета — 18 суден так званого «тіньового флоту», які використовуються для перевезення російської нафти, а також особи та компанії, що забезпечують їхню діяльність.

⚠️ Окремо під санкції потрапив британський підданий Джон Майкл Ормерод — за інформацією Лондона, він закуповував танкери для російського «тіньового флоту». Разом із ним у списку — двоє капітанів таких суден, які є громадянами росії.

⚠️ У документі також зазначається, що Велика Британія спільно з міжнародними партнерами працює над оновленою ініціативою зі зниження цінової стелі на російську нафту — ще один крок у напрямку посилення економічного тиску на режим путіна.

📌Нагадаємо, що того ж дня Європейський Союз погодив 17-й пакет санкцій проти рф. Він спрямований проти майже 200 суден російського «тіньового флоту», а також протидії гібридним загрозам і порушенням прав людини з боку росії.