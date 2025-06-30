БпЛА та артилерія рф знову б’ють по Херсону: є вбиті і поранені

У понеділок, 30 червня, російська армія здійснила кілька атак на Херсон і навколишні райони із застосуванням дронів та артилерії. Внаслідок цього загинули щонайменше двоє цивільних, ще троє чоловіків зазнали поранень. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у Telegram.

🕛 О 11:00 російські дрони атакували Центральний район Херсона.

▪️ Унаслідок удару повністю згорів один автомобіль, ще один транспортний засіб отримав пошкодження.

▪️ Поранення дістав 51-річний чоловік – у нього діагностовано уламкові поранення спини та опіки нижніх кінцівок.

▪️ Постраждалого доправили до лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.

📢 «Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували з дрона Центральний район Херсона. Через ворожий удар згорів один транспортний засіб, ще один – пошкоджено», – зазначив Прокудін.

🕒 Близько 15:00 Херсон зазнав ще однієї атаки з безпілотника.

▪️ Як повідомила Херсонська ОВА, вибухівку було скинуто з дрона, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків — 66 і 62 років.

▪️ Обох госпіталізовано з вибуховими травмами, лікарі проводять обстеження та стабілізують їхній стан.

📢 «Наразі постраждалі — у лікарні. Медики проводять обстеження та надають їм допомогу», – йдеться в повідомленні обласної адміністрації.

Ворожі обстріли в інших районах Херсонщини:

💥 Комишани, ранок 30 червня:

▪️ Внаслідок ранкового обстрілу окупаційними військами загинув 47-річний чоловік. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

💥 Корабельний район Херсона, вечір 29 червня:

▪️ росія вкрила район вогнем з артилерії, внаслідок чого загинула 67-річна жінка. Про її смерть стало відомо лише наступного дня.

За останню добу Херсонщина неодноразово ставала мішенню для ударів з безпілотників та артилерійських обстрілів. Крім поранених та загиблих, пошкоджено низку об’єктів інфраструктури та житлового фонду.

☝️ Також нагадаємо, що вперше зафіксовано застосування російськими загарбниками нового типу ударного безпілотника під назвою «Черніка» під час чергової атаки на Харків.