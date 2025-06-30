БпЛА та артилерія рф знову б’ють по Херсону: є вбиті і поранені

У понеділок, 30 червня, російська армія здійснила кілька атак на Херсон і навколишні райони із застосуванням дронів та артилерії. Внаслідок цього загинули щонайменше двоє цивільних, ще троє чоловіків зазнали поранень. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у Telegram.
🕛 О 11:00 російські дрони атакували Центральний район Херсона.
▪️ Унаслідок удару повністю згорів один автомобіль, ще один транспортний засіб отримав пошкодження.
▪️ Поранення дістав 51-річний чоловік – у нього діагностовано уламкові поранення спини та опіки нижніх кінцівок.
▪️ Постраждалого доправили до лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.
📢 «Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували з дрона Центральний район Херсона. Через ворожий удар згорів один транспортний засіб, ще один – пошкоджено», – зазначив Прокудін.
🕒 Близько 15:00 Херсон зазнав ще однієї атаки з безпілотника.
▪️ Як повідомила Херсонська ОВА, вибухівку було скинуто з дрона, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків — 66 і 62 років.
▪️ Обох госпіталізовано з вибуховими травмами, лікарі проводять обстеження та стабілізують їхній стан.
📢 «Наразі постраждалі — у лікарні. Медики проводять обстеження та надають їм допомогу», – йдеться в повідомленні обласної адміністрації.
Ворожі обстріли в інших районах Херсонщини:
💥 Комишани, ранок 30 червня:
▪️ Внаслідок ранкового обстрілу окупаційними військами загинув 47-річний чоловік. Отримані травми виявилися несумісними з життям.
💥 Корабельний район Херсона, вечір 29 червня:
▪️ росія вкрила район вогнем з артилерії, внаслідок чого загинула 67-річна жінка. Про її смерть стало відомо лише наступного дня.
За останню добу Херсонщина неодноразово ставала мішенню для ударів з безпілотників та артилерійських обстрілів. Крім поранених та загиблих, пошкоджено низку об’єктів інфраструктури та житлового фонду.
☝️ Також нагадаємо, що вперше зафіксовано застосування російськими загарбниками нового типу ударного безпілотника під назвою «Черніка» під час чергової атаки на Харків.