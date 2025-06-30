Понеділок, 30 Червня, 2025
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Харків атакували новим російським дроном

Денис Молотов
Денис Молотов
Харків атакували новим російським дроном

Повідомляється, що вперше зафіксовано застосування російськими загарбниками нового типу ударного безпілотника під назвою «Черніка» під час чергової атаки на Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram у понеділок, 30 червня.

☝️ За словами Терехова, ворог продовжує цілеспрямовано атакувати місто, попри свої втрати та спротив українських сил оборони. Протягом останніх семи днів по Харкову було завдано 16 ударів.

📢 «Найчастіше ворог бив “Шахедами”, але також фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар дроном нового типу під назвою “Черніка”», — зазначив Ігор Терехов.

🔍 Що відомо про новий дрон «Черніка»?

▪️ За словами міського голови, за бойовими характеристиками новий безпілотник нагадує «Молнію», проте має відмінну конструкцію, що дозволяє вважати його окремою розробкою.
▪️ Внаслідок застосування «Черніки» було пошкоджено кілька автомобілів у гаражному кооперативі.

Фахівці з надзвичайних ситуацій продовжують аналізувати уламки та з’ясовувати технічні особливості нового дрону.

💥 Загальна ситуація у Харкові за останній тиждень:

▪️ Упродовж семи днів російські війська здійснили 16 атак по місту, застосовуючи різні типи дронів та боєприпасів.
▪️ Постраждали щонайменше чотири мирних мешканці, серед них — дитина.
▪️ Значної шкоди зазнали як житлові будинки, так і цивільні підприємства у Немишлянському, Київському та Індустріальному районах.

Нагадаємо:

У ніч проти понеділка Харківська область зазнала атаки безпілотників, внаслідок чого в низці населених пунктів сталися масштабні пожежі. Повідомлялось про вісьмох постраждалих, зокрема одну дитину.

📊 Зранку стало відомо, що загалом росія випустила 107 дронів різних типів, з них 74 вдалося знищити силами української ППО.

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