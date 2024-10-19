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Блогерам та ЗМІ загрожують кримінальні справи за поширення фейків щодо мобілізації: що треба знати

Сергій Олександрович
Сергій Олександрович
Блогерам та ЗМІ загрожують кримінальні справи за поширення фейків щодо мобілізації: що треба знати

Командування Сухопутних військ попередило, що поширення фейків та маніпуляцій про мобілізацію призведе до відкриття кримінальних справ проти блогерів та ЗМІ. Відповідно до змін у законодавстві, інформаційні спекуляції, що підривають довіру до державних інституцій і Сил оборони, будуть ретельно перевірятися правоохоронними органами.

У повідомленні зазначено, що після внесення змін до Закону України щодо мобілізаційної політики, порядок призову громадян на військову службу під час мобілізації був уточнений Постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 року № 560.

У Сухопутних військах повідомляють, що хоч держава проводить масштабну інформаційну кампанію для роз’яснення цих заходів, почастішали випадки поширення неправдивої інформації про мобілізацію. Вона дестабілізує суспільну ситуацію та може зашкодити призову до лав до Сил оборони України.

📢 “Нагадаємо, що будь-які викривлення та маніпулятивні тлумачення вимог чинного законодавства України відносно мобілізаційних заходів чи поширення неправдивої (компрометуючої) інформації спрямованих на підрив безпекових заходів держави в цілому, надання будь-яких оціночних суджень без чіткої їх аргументації і достовірних фактів та їх поширення через різноманітні канали (особливо Інтернет-медіа) з корисливою метою (умислом) слугують лише одній єдиній меті – підривати довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони України в цілому”, – йдеться у повідомленні.

Законом України від 8 квітня 2014 року № 1183-VII внесено зміни до Кримінального кодексу, додавши статтю 114-1 про відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Це дозволяє компетентним органам порушувати кримінальні справи для захисту діяльності Сил оборони і безпеки громадян. Це є важливим завданням сектору безпеки і оборони країни.

У Сухопутних військах зазначають, що інформаційні спекуляції, які звинувачують представників ТЦК та СП нібито незаконних діях, будуть перевірені правоохоронними органами.

Водночас порушення з боку самих ТЦК та СП підлягають контролю з боку командування Сухопутних військ. Кожен випадок оцінюється за законом і відповідно до передбачених санкцій. У всіх обласних центрах України налагоджена співпраця між ТЦК та СП і представниками Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

📢 “Командування Сухопутних військ Збройних Сил України вкотре закликає громадян України, медіа всіх форм власності та приналежності, інтернет-блогерів – послуговуватись виключно офіційною та перевіреною інформацією”, – наголосили в повідомленні.

Нагадаємо 

Національна рада закликала медіа коректно та професійно висвітлювати такі чутливі теми, як процес мобілізації та діяльності ТЦК.  Як зазначають в Нацраді, ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога.

Джерело: Сухопутні війська | UA Land Forces

📌 Раніше також було повідомлено, що на Івано-Франківщині чоловік застосував сльозогінний газ проти співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час перевірки документів. Обличчя службової особи ТЦК було «запшикане» з балончика.

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