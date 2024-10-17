Четвер, 17 Жовтня, 2024
9.8 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИСУСПІЛЬСТВОБудівельник застосував балончик газу проти обличчя особи з ТЦК
СУСПІЛЬСТВО

Будівельник застосував балончик газу проти обличчя особи з ТЦК

Денис Молотов
Денис Молотов
Будівельник застосував балончик газу проти обличчя особи з ТЦК

На Івано-Франківщині чоловік застосував сльозогінний газ проти співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час перевірки документів. Обличчя службової особи ТЦК було «запшикане» з балончика. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури в четвер, 17 жовтня.

📢 «Слідством установлено, що у вересні цього року в одному з населених пунктів Івано-Франківщини працівники РТЦК та СП здійснювали оповіщення військовозобов’язаних громадян про мобілізаційні заходи під час воєнного стану й підійшли до чотирьох чоловіків, які зводили будинок на неогородженій ділянці. Коли військовослужбовці попросили надати для перевірки військово-облікові документи, один із чоловіків розпилив балончик зі сльозогінним газом в обличчя військовослужбовцю, чим спричинив опіки очей», – повідомили в прокуратурі.

Підозрюваний, 54-річний мешканець Прикарпаття, був затриманий. Йому оголосили підозру за статтею про «Загрозу чи насильство щодо посадової особи або громадянина, який виконує громадянський обов’язок». Якщо вину буде доведено, чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

❗Подібні випадки трапляються не вперше. 13 вересня в Закарпатському ТЦК стало відомо про конфлікт у Мукачеві. Тоді чоловік у військовій формі, схожий на працівника ТЦК та СП, отримав удар пляшкою по голові під час затримання особи. “Кривдника” потім все ж таки заарештували.

📌 А 16 жовтня в селі Великі Ком’яти на Закарпатті виник черговий скандал, коли місцеві розлючені жінки напали на «бусик», що належить військовим ТЦК. Жінки закидали транспортний засіб співробітників ТЦК камінням.

Попередня стаття
Північна Корея готує свій контингент для війни в Україні – Зеленський
Наступна стаття
Голова партії Олена Шуляк: Після перемоги ветеранам необхідно дати всебічну можливість продовжувати військову кар’єру
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

50 прокурорів «інвалідів»: звільнено головного прокурора Хмельниччини

КРИМІНАЛ

ЗМІ повідомляють про знищення лідера терористів ХАМАС Сінвара

ПОДІЇ

Голова партії Олена Шуляк: Після перемоги ветеранам необхідно дати всебічну можливість продовжувати військову кар’єру

ВЛАДА

Північна Корея готує свій контингент для війни в Україні – Зеленський

ПОЛІТИКА

На Покровському напрямку в районах п’яти населених пунктів точаться запеклі бої – Генштаб

ПОДІЇ

План перемоги України привітали очільники Міноборони низки країн НАТО

ПОДІЇ

Хакери з Півничної Кореї вкрали $3 млрд криптовалюти

ТЕХНОЛОГІЇ

Митницю «перезавантажують»: президент підписав закон

ВЛАДА

План перемоги та Зеленський на засіданні Європейської Ради в Брюсселі

ВАЖЛИВО

19 чоловіків затримали при спробі втекти з України до Молдови

СУСПІЛЬСТВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ