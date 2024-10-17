Будівельник застосував балончик газу проти обличчя особи з ТЦК

На Івано-Франківщині чоловік застосував сльозогінний газ проти співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час перевірки документів. Обличчя службової особи ТЦК було «запшикане» з балончика. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури в четвер, 17 жовтня.

📢 «Слідством установлено, що у вересні цього року в одному з населених пунктів Івано-Франківщини працівники РТЦК та СП здійснювали оповіщення військовозобов’язаних громадян про мобілізаційні заходи під час воєнного стану й підійшли до чотирьох чоловіків, які зводили будинок на неогородженій ділянці. Коли військовослужбовці попросили надати для перевірки військово-облікові документи, один із чоловіків розпилив балончик зі сльозогінним газом в обличчя військовослужбовцю, чим спричинив опіки очей», – повідомили в прокуратурі.

Підозрюваний, 54-річний мешканець Прикарпаття, був затриманий. Йому оголосили підозру за статтею про «Загрозу чи насильство щодо посадової особи або громадянина, який виконує громадянський обов’язок». Якщо вину буде доведено, чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

❗Подібні випадки трапляються не вперше. 13 вересня в Закарпатському ТЦК стало відомо про конфлікт у Мукачеві. Тоді чоловік у військовій формі, схожий на працівника ТЦК та СП, отримав удар пляшкою по голові під час затримання особи. “Кривдника” потім все ж таки заарештували.

📌 А 16 жовтня в селі Великі Ком’яти на Закарпатті виник черговий скандал, коли місцеві розлючені жінки напали на «бусик», що належить військовим ТЦК. Жінки закидали транспортний засіб співробітників ТЦК камінням.