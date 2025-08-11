Понеділок, 11 Серпня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Біловодська громада запустила програму працевлаштування та перекваліфікації ВПО на 2025 рік

Денис Молотов
Денис Молотов
працевлаштування та перекваліфікації ВПО у 2025 році

Біловодська громада запустила програму підтримки працевлаштування та перекваліфікації ВПО у 2025 році за ініціативою Управління економічного розвитку та інвестицій. Про це повідомлено на офіційному сайті Біловодської селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області.

Ініціатива спрямована на підтримку тих, хто вимушено залишив свої домівки через війну та шукає нові можливості для роботи чи здобуття професії.

Хто може отримати допомогу

Право на участь у програмі мають окремі категорії ВПО, які потребують переїзду для працевлаштування. До них належать:

✔️ ветерани війни та члени їхніх сімей;

✔️ родини загиблих Захисників і Захисниць України;

✔️ малозабезпечені та багатодітні сім’ї;

✔️ також подати заявку можуть непрацевлаштовані випускники закладів освіти Луганської області, якщо з моменту завершення навчання минув не більше ніж рік.

Передбачена фінансова підтримка надаватиметься у безготівковій формі. Серед витрат, що покриватимуться:

  • компенсація оренди житла за новим місцем проживання — до 10 000 грн на місяць,
  • компенсація витрат на переїзд і перевезення майна — до 1 500 грн на особу.

Загальний обсяг фінансування програми з місцевого бюджету на 2025 рік становить 300 000 грн.

Як подати заявку

Щоб скористатися підтримкою, учаснику необхідно після укладення трудового договору, а за потреби і договору оренди житла, подати заяву та пакет документів до Відділу соціального захисту за електронною адресою:

  • 📩 vszn.bstg@gmail.com.

Після цього потрібно підтвердити подані дані у паперовому вигляді.

ℹ️ Детальну інформацію про порядок подання заявки, перелік необхідних документів і повні умови участі можна знайти на офіційному сайті Біловодської селищної ради у розділі «Економіка».

Також діють прямі 👉 посилання 1 та 👉 посилання 2 для ознайомлення з документами.

Запровадження цієї програми дає можливість ВПО з Біловодської громади не лише знайти роботу в інших регіонах, а й отримати фінансову підтримку на облаштування нового місця проживання, що значно полегшить процес адаптації.

☝️ Також нагадаємо, що в Україні набирає обертів реформа управління публічними інвестиціями, що має змінити підходи до планування та реалізації проєктів розвитку

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака на Запоріжжя: росіяни скинули КАБ на автовокзал, десятки поранених

ВАЖЛИВО

На фронті 147 боїв за добу: найгарячіші точки – карта від Генштабу

ВІЙНА

Зеленський анонсував шлях до миру за будь-яких обставин

ВАЖЛИВО

ГУР знищило в Криму компонент новітнього ЗРК С-500

ВАЖЛИВО

15 років за зґвалтування дитини отримав чоловік на Житомирщині

КРИМІНАЛ

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 77 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському та Лиманському напрямках

ВІЙНА

Генштаб повідомив про звільнення Безсалівки та значні втрати ворога

ВАЖЛИВО

Наслідки нічної масованої атаки росіян на Дніпропетровщину

ВАЖЛИВО

Генсек НАТО назвав ключові виклики для миру в Україні

ВАЖЛИВО

Бізнес Луганщини ознайомили з можливостями індустріальних парків – ОВА

ЛУГАНЩИНА

Вибухи в Адлері: українські сили вразили стратегічну інфраструктуру рф

ВАЖЛИВО

Як вибрати пензлі для макіяжу?

СУСПІЛЬСТВО

ЗМІ: путін висунув умови для часткового припинення бойових дій

ПОЛІТИКА

Запоріжжя: обстріли рф забрали життя щонайменше сімох людей

ВІЙНА

Колишній «регіонал» став гауляйтером у Міловому на Луганщині

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"