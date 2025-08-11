Біловодська громада запустила програму працевлаштування та перекваліфікації ВПО на 2025 рік

Біловодська громада запустила програму підтримки працевлаштування та перекваліфікації ВПО у 2025 році за ініціативою Управління економічного розвитку та інвестицій. Про це повідомлено на офіційному сайті Біловодської селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області.

Ініціатива спрямована на підтримку тих, хто вимушено залишив свої домівки через війну та шукає нові можливості для роботи чи здобуття професії.

Хто може отримати допомогу

Право на участь у програмі мають окремі категорії ВПО, які потребують переїзду для працевлаштування. До них належать:

✔️ ветерани війни та члени їхніх сімей;

✔️ родини загиблих Захисників і Захисниць України;

✔️ малозабезпечені та багатодітні сім’ї;

✔️ також подати заявку можуть непрацевлаштовані випускники закладів освіти Луганської області, якщо з моменту завершення навчання минув не більше ніж рік.

Передбачена фінансова підтримка надаватиметься у безготівковій формі. Серед витрат, що покриватимуться:

компенсація оренди житла за новим місцем проживання — до 10 000 грн на місяць,

компенсація витрат на переїзд і перевезення майна — до 1 500 грн на особу.

Загальний обсяг фінансування програми з місцевого бюджету на 2025 рік становить 300 000 грн.

Як подати заявку

Щоб скористатися підтримкою, учаснику необхідно після укладення трудового договору, а за потреби і договору оренди житла, подати заяву та пакет документів до Відділу соціального захисту за електронною адресою:

📩 vszn.bstg@gmail.com.

Після цього потрібно підтвердити подані дані у паперовому вигляді.

ℹ️ Детальну інформацію про порядок подання заявки, перелік необхідних документів і повні умови участі можна знайти на офіційному сайті Біловодської селищної ради у розділі «Економіка».

Також діють прямі 👉 посилання 1 та 👉 посилання 2 для ознайомлення з документами.

Запровадження цієї програми дає можливість ВПО з Біловодської громади не лише знайти роботу в інших регіонах, а й отримати фінансову підтримку на облаштування нового місця проживання, що значно полегшить процес адаптації.

