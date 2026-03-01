Біля узбережжя Оману горить нафтовий танкер

Поблизу півострова Мусандам в Омані у неділю, 1 березня, нафтовий танкер Skylight під прапором Палау загорівся після ураження. Про інцидент повідомляє інформаційна агенція Reuters.

За інформацією Центру морської безпеки Оману, на борту судна перебували 20 членів екіпажу — 15 громадян Індії та п’ять громадян Ірану. Унаслідок події четверо моряків дістали поранення.

☝️ Зазначається, що танкер Skylight загорівся після нападу, який стався приблизно за 8 км на північ від порту Хасаб у регіоні Мусандам. Після інциденту всіх членів екіпажу евакуювали із судна. Водночас у Центрі морської безпеки не уточнили, яким саме засобом було уражено судно.

📊 Відомо, що півострів Мусандам разом з Іраном контролює Ормузьку протоку — один із ключових енергетичних маршрутів світу, через який транспортується близько п’ятої частини глобального споживання нафти.

