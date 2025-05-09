Бельгія ініціює міжнародну коаліцію для збереження заморожених активів рф

Бельгія виступає з ініціативою створення міжнародної коаліції з метою забезпечення подальшого утримання заморожених російських активів. Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево в коментарі для видання Euractiv.

☝️ На сьогодні значна частина активів рф у Європі — понад 180 мільярдів євро (понад 202 мільярди доларів) — зберігається у кліринговому центрі Euroclear. Він базується у Бельгії. Усі ці кошти залишаються під європейськими санкціями.

Дипломати Євросоюзу висловлюють занепокоєння, що Угорщина може спробувати заблокувати продовження дії цих заходів. Вона може спробувати утриматись від голосування в момент, коли буде ухвалюватись рішення про їх подовження.

📢 «ЄС повинен мати альтернативні механізми, які дозволять нам зберігати заморожені російські активи», – заявив Прево. Він пояснив, що такі альтернативи можуть полягати у створенні «нової міжнародної рамкової ініціативи», яка забезпечить юридичну підставу для зберігання активів у Euroclear.

Інший варіант, за словами міністра, – ухвалення окремої національної ініціативи бельгійського парламенту.

📢 «Це може бути нова міжнародна рамкова ініціатива, яка змусить ці активи залишатися в Euroclear. Або інша альтернатива – національна ініціатива бельгійського парламенту. Ми визначимо, чи потрібно буде вносити це в наше національне законодавство, чи ні. Я думаю, що буде краще уникнути цього і дійсно запропонувати міжнародну структуру з міцною правовою основою», – підкреслив він.

🔻 Водночас Прево зауважив, що у будь-якому з варіантів Бельгія «не зможе діяти самостійно».

📌 Раніше іспанський міністр економіки Карлос Куерпо також виступив із пропозицією створити фонд, що використовуватиме кошти з заморожених активів Центробанку росії. За його словами, ці гроші могли б спрямовуватись на європейські оборонні проєкти та військову допомогу Україні.

Також у лютому агентство Reuters із посиланням на джерела передавало, що москва нібито готова розглянути можливість використання 300 мільярдів доларів заморожених активів для відбудови України. Але за умови, що частина цих коштів піде на відновлення окупованих територій.

☝️ Нагадаємо, що суд Парижа надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу. Ним було зобов’язано росію виплатити 5 мільярдів доларів США компенсації групі «Нафтогаз» за незаконне захоплення її активів у Криму.