П’ятниця, 27 Червня, 2025
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Бельгія і Нідерланди передали Україні тральщики для розмінування

Денис Молотов
Денис Молотов
Бельгія і Нідерланди передали Україні тральщики для розмінування

Бельгія та Нідерланди передали Україні два тральщики-шукачі мін — BNS Narcis та Zr.Ms. Vlaardingen, про що повідомило Міністерство оборони Нідерландів 26 червня.

Уточнюється, що Vlaardingen вже отримав нову назву — «Мелітополь». Передача суден відбулася на військово-морській базі в бельгійському місті Зебрюгге. Про це оголосили вже після завершення процедури, з огляду на безпекові ризики.

☝️ До кінця поточного року Україна також очікує на ще один тральщик — Zr.Ms. Makkum, який отримає назву «Генічеськ».

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час церемонії висловив упевненість у звільненні Чорного моря:

Бельгія і Нідерланди передали Україні тральщики для розмінування📢 «Мисливці за мінами вступають у наступну главу, під новим прапором, з новою місією. Основні порти Одеси і чорноморські судноплавні шляхи є життєво важливими для української економіки. І вони знаходяться під постійною загрозою. Україна може не виграти війну на морі, але вона точно може програти війну на суші. Ми просто не можемо цього допустити», – сказав Брекельманс.

🛩️ Раніше повідомлялося, що Нідерланди оплатять 600 тисяч дронів для потреб ЗСУ, уклавши контракти з українськими виробниками на суму 500 млн євро.

👉 Також нагадаємо, що Нідерланди профінансують виробництво 20 евакуаційних багі Ermine для потреб України, які виготовить німецький оборонний концерн Rheinmetall. Як зазначається у повідомленні, контракт на постачання 20 одиниць пілотованих і безпілотних машин був підписаний від імені української робочої групи Міністерством оборони Нідерландів.

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