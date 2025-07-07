Понеділок, 7 Липня, 2025
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Барабанник гурту «Жадан і Собаки» приєднався ЗСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Барабанник гурту «Жадан і Собаки» приєднався ЗСУ

До лав Національної гвардії України приєднався ще один музикант, учасник гурту «Жадан і Собаки», — барабанник Віталій Бронішевський. Про це повідомив колектив на офіційній сторінці у Facebook, оприлюднивши фото музиканта у військовій формі.

📢 «Ми зі свого боку сердечно вітаємо нового бійця ‘Хартії’ і чекаємо на Вєталя в підрозділі. Тішимось, що він знову буде з нами, і закликаємо вас побажати Віталіку удачі та витримки», — зазначили музиканти у своєму дописі.

Наразі Віталій проходить базову військову підготовку в складі бойового підрозділу Нацгвардії. Таким чином, він долучився до фронтмена гурту Сергія Жадана, який ще понад рік тому вступив до бригади «Хартія».

🎶 Гурт “Жадан і Собаки” неодноразово виступав перед українськими військовими та підтримував Сили оборони України своєю творчістю.

☝️ Нагадаємо, нещодавно співак MELOVIN повідомив зі сцени про своє приєднання до Ансамблю Державної прикордонної служби України (ДПСУ), поєднавши службу з творчою діяльністю.

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