Понеділок, 30 Червня, 2025
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Смертельне зіткнення Renault і MAN на Хмельниччині

Денис Молотов
Денис Молотов
Смертельне зіткнення Renault і MAN на Хмельниччині

У Хмельницькій області неподалік населеного пункту Ямпіль сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), внаслідок якої загинули двоє людей, включаючи дитину. Про це в неділю, 29 червня, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у своєму офіційному Telegram-каналі.

☝️ За наявною інформацією, інцидент стався у Шепетівському районі. На автодорозі зіткнулися легковий автомобіль Renault Kangoo та вантажівка MAN.

📌 ДСНС повідомляє:

«Рятувальники оперативно прибули на місце події, деблокували тіла загиблих та надали допомогу у транспортуванні поранених до медичного закладу».

За попередніми даними, водій легковика, 1976 року народження, та пасажир, який народився у 2013 році, загинули на місці події. Ще один пасажир — неповнолітній — дістав травми та був терміново доставлений до лікарні.

🚓 Поліція з’ясовує обставини трагедії. Наразі правоохоронні органи проводять слідчі дії, спрямовані на встановлення причин зіткнення та відповідальних за аварію. Встановлюється, чи могла бути причиною ДТП перевищена швидкість, технічна несправність або порушення правил дорожнього руху.

Раніше масштабна ДТП сталася в Польщі неподалік Варшави на автомагістралі S17. У ній постраждали громадяни України — кілька осіб зазнали травм різного ступеня тяжкості, однак обійшлося без летальних випадків.

📌 Також нагадаємо, що в неділю, 25 травня, на трасі Харків–Охтирка поблизу села Крупчине в Богодухівському районі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) зі смертельними наслідками. У результаті зіткнення на місці загинули двоє пасажирів Hyundai — 45-річна жінка та трирічна дівчинка.

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