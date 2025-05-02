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Авіаудар по Донеччині: одна людина загинула, троє поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Авіаудар по Донеччині: одна людина загинула, троє поранені

Унаслідок чергових обстрілів на Донеччині 2 травня щонайменше одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

📢 «Опівдні росіяни скинули авіабомбу на село Клинове Костянтинівської громади. Загинула 66-річна жінка, пошкоджено будинок», — зазначив Філашкін.

Паралельно російські війська обстріляли Костянтинівку з артилерії. Унаслідок атаки поранено двох місцевих жителів. Ворожий вогонь пошкодив житловий будинок, магазин, кав’ярню, аптеку, два промислові об’єкти та чотири інфраструктурні споруди.

Ще одного пораненого зафіксовано у Покровську, зазначив очільник області.

☝️ Нагадаємо, 1 травня російська авіація вдарила по підприємству критичної інфраструктури в Костянтинівці, об’єкт зазнав пошкоджень. А 27 квітня внаслідок скидання керованих авіабомб по приватному сектору Костянтинівки загинули троє мирних мешканців.

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