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Росія здійснила авіаудар по об’єкту критичної інфраструктури у Костянтинівці

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія здійснила авіаудар по об'єкту критичної інфраструктури у Костянтинівці

В четвер, 1 травня, війська рф здійснили авіаудар по території одного з об’єктів критичної інфраструктури Костянтинівської громади на Донеччині. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Горбунов.

За його словами, ворог завдав авіаудар вранці по цивільному об’єкту інфраструктури, використовуючи керовану авіаційну бомбу ФАБ-250. Унаслідок атаки жертв серед мирного населення немає, однак інфраструктура об’єкта зазнала суттєвих пошкоджень.

Зруйновано фасад адмінбудівлі комунального підприємства, знищено або пошкоджено п’ять гаражних приміщень, пошкоджено два легкових автомобілі, а також два господарські приміщення, які належать місцевому приватному підприємцю.

🚒 На місці події працюють відповідні служби. Рятувальники ліквідовують наслідки удару, а слідчі фіксують факти чергового воєнного злочину рф. Цей напад став продовженням цілеспрямованих атак на Костянтинівку.

📆 Нагадаємо, 27 квітня окупанти скинули на місто дві авіабомби, внаслідок чого загинули троє мирних жителів, ще кілька осіб були поранені.

📆 А днем раніше, 26 квітня, троє цивільних загинули, семеро зазнали поранень у результаті ракетно-артилерійських обстрілів по Донецькій області.

❗ У місцевій владі закликають мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та за можливості евакуюватися до безпечніших регіонів.

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