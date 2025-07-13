Авіакатастрофа Boeing в Індії: слідство називає головну причину

Авіакатастрофа Boeing 787-8 Dreamliner, що сталася 12 червня в індійському місті Ахмедабад і забрала життя щонайменше 294 людини, спричинена раптовим припиненням подачі палива до обох двигунів. Про це у суботу, 12 липня, повідомляє CNN із посиланням на попередній звіт Індійського бюро з розслідування авіаційних подій (AAIB).

☝️ У документі вказано, що через кілька секунд після зльоту обидва паливні перемикачі на 12-річному літаку Boeing 787 несподівано були переведені в положення CUTOFF. Це й призвело до втрати тяги на обох двигунах. У звіті підкреслюється, що таке положення перемикачі мають лише після посадки літака.

📢 «Літак досяг швидкості 180 вузлів, коли перемикачі припинення подачі палива на обох двигунах були переведені з RUN у CUTOFF з інтервалом у 01 секунду», — вказано у висновках слідчих.

Завдяки отриманим з «чорних скриньок» 49 годинам польотних даних і двогодинному запису переговорів екіпажу, вдалося встановити, що після зупинки двигунів один з пілотів запитав іншого: «Чому ти вимкнув двигуни?». На що отримав відповідь: «Я цього не робив».

Через кілька секунд перемикачі було повернуто назад, і двигуни почали процес повторного запуску. Однак один з двигунів ще не відновив потужності, коли відбулася аварія. У цей момент повітряне судно втратило критичну висоту.

За конструкцією Boeing 787, перемикачі відсікання палива розташовані між сидіннями пілотів, захищені металевою рамкою та обладнані системою блокування, що має унеможливити їх випадкове спрацювання.

Раніше повідомлялося, що серед останніх слів командира екіпажу були фрази: «тяга не досягнута», «падіння».

👉 Нагадаємо, трагедія сталася 12 червня. Літак авіакомпанії IndianSky розбився невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту Сардара Валлабхаї Пателя. На борту перебували 309 людей, серед них – пасажири і члени екіпажу. 294 з них загинули.