Неділя, 22 Лютого, 2026
Атомний авіаносець США Gerald R. Ford увійшов у Середземне море

Денис Молотов
Атомний авіаносець США Gerald R. Ford увійшов у Середземне море
Фото: USS Gerald R. Ford (CVN-78) під час проходження Гібралтару (David Parody).

Американський атомний авіаносець USS Gerald R. Ford увійшов до Середземного моря, перетнувши Гібралтарську протоку після переходу Атлантики. Подія, що сталася 20 лютого, привернула значну увагу військових аналітиків, які активно обговорюють можливі цілі перебування корабля в регіоні на тлі зростання глобальної напруги. Про це повідомляє Defense Express.

За попередніми оцінками, авіаносна ударна група здатна досягти східної частини Середземного моря приблизно за чотири дні. Відстань до території Ірану перевищує 1500 км. Однак, палубна авіація може діяти на такій дальності за підтримки повітряних танкерів.

☝️ Таке розташування відкриває можливості для дій палубної авіації на великих дистанціях, а також дозволяє ракетним есмінцям посилити протиракетну оборону Ізраїлю.

Серед можливих сценаріїв також розглядають перехід авіаносця до Аравійського моря для з’єднання з USS Abraham Lincoln, що може тривати до двох тижнів.

Фахівці звертають увагу на високу інтенсивність використання USS Gerald R. Ford. Від виходу в похід у червні 2025 року корабель уже виконував завдання поблизу Венесуели. Попри початкові плани повернути його на базу для технічного обслуговування, Пентагон вирішив залишити авіаносець у морі через нестачу доступних сил.

Наразі ВМС США стикаються з певними обмеженнями. Після виведення з експлуатації USS Nimitz у флоті формально залишилося десять авіаносців, але на бойовому чергуванні перебуває приблизно половина з них. Це змушує командування використовувати наявні сили у посиленому режимі для збереження переваги одразу на кількох стратегічних напрямках.

За даними джерел, американські військові підготували кілька сценаріїв можливих ударів по Ірану. Вони передбачають точкові операції проти осіб, яких у США підозрюють у керівництві силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). А також інші варіанти дій у разі відповідного рішення президента Дональда Трампа.

Повідомляється також, що США завершують концентрацію значного авіаційного угруповання в районі Перської затоки. За оцінками, за масштабом і бойовою потужністю воно є найбільшим із часів операції «Свобода Іраку» 2003 року.

 

