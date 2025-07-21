Понеділок, 21 Липня, 2025
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Атаки на Дніпропетровщину: пожежі, руйнування інфраструктури

Денис Молотов
Денис Молотов
Атаки на Дніпропетровщину: пожежі, руйнування інфраструктури

Ввечері та вночі 21 липня російські війська здійснили чергову атаку на Дніпропетровську область, обстрілюючи її з артилерії та застосовуючи ударні FPV-дрони. Як повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, основного удару зазнала Нікопольщина.

Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, а також території Марганецької й Червоногригорівської громад. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та автозаправну станцію. Внаслідок одного з ударів виникла пожежа на місцевому підприємстві, яка знищила два автомобілі. Ще три машини отримали значні пошкодження.

Атаки на Дніпропетровщину: пожежі, руйнування інфраструктури📢 «Агресор застосовував по Нікопольщині FPV-дрони та артилерію. Бив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, АЗС. Понівечене підприємство. Сталася пожежа. Вогонь знищив два авто. Ще три – побиті», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, дрон влучив у Межівську громаду Синельниківського району — і там зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів.

На щастя, обійшлося без людських жертв. За інформацією військових, сили протиповітряної оборони збили над регіоном сім ворожих дронів, що значно зменшило масштаби руйнувань.

Ця атака стала частиною масштабного нічного удару по території України. Одночасно російські війська атакували Київ, де загинула людина, та Івано-Франківськ, який зазнав найпотужнішої атаки з початку повномасштабного вторгнення.

Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також у разі пошкоджень — звертатися до місцевих адміністрацій для фіксації збитків і отримання допомоги.

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