Україна передала партнерам плани ударів рф по енергетиці – ЗМІ

Україна представила європейським партнерам документ, який називає перехопленим російським планом масштабних атак на енергетичну та комунальну інфраструктуру. За описаним у ньому сценарієм, удари мають позбавити великі міста електроенергії, опалення та водопостачання. Серед головних цілей зазначені Київ, Харків і Одеса.

Про це 2 жовтня повідомила The New York Times. Видання отримало копію документа, однак не змогло незалежно підтвердити його автентичність. Матеріал також опублікувала The Irish Times.

📢 «Україна продемонструвала європейським партнерам те, що, за її словами, було перехопленими російськими планами відключити великі міста від електроенергії, опалення та води цієї зими», — йдеться у статті.

За словами двох співрозмовників, обізнаних із презентацією, міністр енергетики Денис Шмигаль показав матеріали європейським партнерам у Парижі приблизно за два тижні до публікації. Документ написаний російською мовою та датований серпнем.

📋 До тисячі ракет, дронів і бомб: що описано в документі

План передбачає кампанію із застосуванням до 1000 ракет, безпілотників та бомб. Серед зазначених об’єктів — електричні підстанції, гідроелектростанції, теплові електростанції та котельні.

Окремий пункт стосується інфраструктури, яка з’єднує три діючі українські атомні електростанції з енергосистемою. Згідно з документом, ударами по розподільчих підстанціях росія прагне змусити АЕС припинити виробництво електроенергії.

Йдеться про ураження мережевої інфраструктури, необхідної для роботи станцій і передавання електроенергії споживачам. Саме так описує цей сценарій hromadske з посиланням на NYT.

📝 Київ, Харків і Одеса: загроза для тепла, води та каналізації

За даними публікації, у документі поставлено завдання скоротити електро- та теплопостачання трьох міст на 90%, а також суттєво порушити роботу каналізації. Такі наслідки могли б спричинити гуманітарну кризу під час холодів.

Окрім енергетики, план охоплює водопостачання та водовідведення. Для ударів по насосних станціях і очисних спорудах у ньому передбачені десятки балістичних ракет та керованих авіабомб.

NYT зазначає, що раніше росія не атакувала такі об’єкти у настільки великих масштабах. Українські посадовці, з якими спілкувалися журналісти, висловили занепокоєння обмеженими резервними можливостями на випадок серйозних перебоїв із водою.

Водночас викладені в документі показники є описом запланованого результату атак, а не прогнозом неминучих відключень. Чи реалізовуватиме москва саме цей сценарій і чи зможе досягти зазначених цілей, наразі невідомо.

ℹ️ Що раніше повідомляв Шмигаль

Про отримання російських матеріалів українськими спецслужбами Денис Шмигаль розповів в інтерв’ю 24 вересня. За його словами, йдеться про два документи з таблицями, переліками об’єктів, типами та кількістю озброєння, передбаченого для ударів.

Міністр зазначав, що описані плани охоплюють генерацію, тепло- і водопостачання, водовідведення та електричні з’єднання, зокрема з європейською енергосистемою. Про його заяву повідомляла «Українська правда».

NYT також звернула увагу на публічні погрози російського керівництва:

📢 «Але президент росії володимир путін публічно заявив, що його війська цієї зими проведуть масштабну кампанію з руйнування енергетичної інфраструктури України, представивши це як помсту за українські удари по російських нафтопереробних заводах», — пишуть журналісти.

Раніше речник кремля дмитро пєсков заявив, що Україні «доведеться заплатити ціну» за її дії протягом останніх місяців. Цією заявою він виправдовував російські удари по Україні.

👉 Також нагадаємо, що у Києві фіксують кілометрові затори після нічного удару по Південному мосту, внаслідок чого його повністю перекрили. На мосту Патона був повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег.