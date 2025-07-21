Обстріл Києва: палаючі будинки, пошкоджене метро, є жертви

У ніч проти 21 липня російська армія здійснила масовану повітряну атаку на Київ та передмістя. Внаслідок ударів загинула щонайменше одна людина, ще кілька постраждали. У столиці зафіксовано численні займання в житлових будинках та об’єктах інфраструктури, частково зруйновані комунікації, зокрема метро. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Найбільше постраждали Шевченківський, Дарницький, Дніпровський і Святошинський райони. У Шевченківському уламки ворожого дрона влучили в житлову десятиповерхівку, внаслідок чого загорівся балкон на першому поверсі. Пожежу на площі 150 кв. м рятувальники локалізували, врятувавши з осередку займання одного чоловіка. Ще одна жінка зазнала поранень. Загалом у цьому районі повідомляється про одного загиблого та двох постраждалих.

Крім того, серйозно пошкоджено один з виходів зі станції метро «Лукʼянівська», через що змінено маршрути громадського транспорту. Мешканців міста закликають стежити за офіційними повідомленнями про рух і пересадку.

📌 У Дніпровському районі атака спричинила масштабну пожежу у торговельних спорудах — займання охопило площу 500 кв. м.

📌 У Дарницькому районі вогонь спалахнув одразу у двох точках — на території гаражного кооперативу та в приміщенні дитячого садка. Обидві пожежі були оперативно ліквідовані.

📌 У Святошинському районі горіли гаражі через падіння уламків дронів.

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Окрім Києва, атаки зазнали й громади Київської області. Зокрема, на Фастівщині загорілися адміністративна будівля (300 кв. м) та складське приміщення площею понад 1200 кв. м. Є пошкодження в житлових секторах Вишгородського району. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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Нічна атака стала частиною масованого обстрілу низки регіонів України. У Харкові зафіксовано 12 влучань дронів-камікадзе, внаслідок чого в різних районах міста спалахнули пожежі. Одночасно, Івано-Франківськ зазнав найпотужнішого удару з початку повномасштабного вторгнення.

⚠️ Усі служби працюють на місцях. Ліквідація наслідків триває. Влада закликає мешканців не ігнорувати повітряні тривоги та вчасно прямувати в укриття.