рф вдарила по території Інституту ядерних досліджень у Києві

Безпілотник рф атакував територію Інституту ядерних досліджень НАН України в Києві, де розташований дослідницький реактор ВВР-М. Унаслідок удару виникла пожежа, проте реактор і важливі для безпеки системи не зазнали пошкоджень. Радіаційний фон залишився незмінним. Про це 1 жовтня повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України, посилаючись на інформацію інституту.

Сам удар стався напередодні, 30 вересня о 18:18 за київським часом. Пожежу оперативно ліквідували. За даними регулятора, постраждалих немає. Тривають розслідування обставин атаки та оцінювання завданих пошкоджень.

⚛️ Стан реактора та радіаційний фон після удару

У Держатомрегулюванні повідомили, що показники радіаційного фону на об’єкті залишаються в межах природних значень.

📢 «Сам реактор і системи важливі для безпеки не зазнали пошкоджень. Змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природнього фону (0,16-0,20 мкЗв/год) і не змінювалися», – йдеться в повідомленні.

Реактор ВВР-М перебуває в зупиненому стані з лютого 2022 року. Для зменшення радіаційних ризиків його активну зону повністю вивантажили. Відтоді експлуатація установки обмежується регламентним обслуговуванням систем, важливих для безпеки.

⚠️ У ДІЯРУ назвали удар атакою на мирну ядерну установку

Інститут ядерних досліджень НАН України працює в галузях ядерної фізики, атомної енергетики та радіоекології. У регуляторі наголосили на науковому призначенні дослідницького реактора та засудили російську атаку.

📢 «Реактор ВВР-М використовується як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики. Відтак, удар БпЛА по території Інституту ядерних досліджень – це атака на мирну ядерну установку, яка виконує винятково наукову та дослідницьку функцію, та є черговою цинічною зневагою з боку Росії міжнародно визнаних принципів та норм ядерної та радіаційної безпеки і військовим злочином», – заявили у ДІЯРУ.

Атаки на Київ 1 жовтня: школа та Південний міст

Наступного дня, 1 жовтня, російський безпілотник влучив у школу в Солом’янському районі столиці. За інформацією поліції Києва, на момент атаки понад 100 учнів і близько 60 працівників закладу перебували в укритті. Попередньо, постраждалих немає. Удар пошкодив фасад навчального корпусу на рівні третього поверху та спричинив займання.

Також міський голова Віталій Кличко повідомив про два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту. Після цього рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили, а фахівці КП «Київавтошляхміст» розпочали обстеження.

Згодом у КМДА уточнили, що за попередніми результатами огляду критичних пошкоджень споруди не виявили. Автобуси №22 та №91 відновлюють рух через Південний міст за звичайними маршрутами.

Обстеження конструкцій метро триває. До окремого повідомлення поїзди зеленої лінії курсують між станціями «Сирець» — «Видубичі» та «Осокорки» — «Червоний хутір».