Атаковано Куп’янськ-Вузловий: росіяни вбили та поранили людей

Російські війська знову завдали удару по центральній частині міста Куп’янськ-Вузловий. По це було повідомлено головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим у своєму Telegram-каналі в п’ятницю, 23 серпня.

📢 «На жаль, двоє цивільних людей загинули. Щонайменше двоє постраждалих», – зазначив він, додавши, що спеціалізовані служби наразі продовжують огляд місця події.

11:20 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, смт Куп’янськ-Вузловий. Попередньо внаслідок мінометного обстрілу горіла господарча споруда. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Постраждав 65-річний чоловік.

👉 Нагадаємо, 22 серпня російські військові вдарили по Богодухову на Харківщині, внаслідок чого було поранено п’ятьох людей.

📌 Також нещодавно російська авіація атакувала селище на Купʼянщині, де загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення.

📌 Як раніше було повідомлено, у ніч на п’ятницю в селі Богуславка Ізюмського району Харківщини. У результаті авіаудару, нанесеного російськими загарбниками, загинули дві людини. Ще одна жінка отримала поранення.