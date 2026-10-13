«Я так скучила за бабусею і дідусем»: історія юної співачки Кіри Ребрик зі Старобільська

У дітей свої мрії. Хтось хоче стати відомим співаком, хтось — танцівницею, хтось уявляє себе на великій сцені під оплески тисяч глядачів. Кіра Ребрик теж любить сцену. І мріє багато співати, навчатися, писати музику.

Та є бажання, заради якого вона, мабуть, охоче проміняла б усі оплески світу — побачити рідних, за якими так сумує.

Кіра народилася у Старобільську на Луганщині у 2017 році. На той час її батьки вже знали, що означає втратити дім. У 2015-му через війну їм довелося залишити Луганськ і починати життя заново. Старобільськ став для родини новим домом: тут народилася донечка, тут минали її перші роки, з’явилися перші захоплення, друзі та маленькі творчі перемоги.

Кіра змалечку любила співати й танцювати. Батьки підтримували її захоплення: дівчинка відвідувала приватну вокальну студію, займалася танцями в дитячо-юнацькому клубі «Орля».

Здавалося, попереду звичайне щасливе дитинство. З уроками, репетиціями, виступами, святами й родинними зустрічами. Але у 2022 році війна знову прийшла в їхнє життя. Родині вдруге довелося залишати дім. Цього разу — місто, у якому народилася й підростала Кіра.

Новим прихистком стало Берегове на Закарпатті.

Про те, як Кіра знайшла себе на новому місці, про її перші творчі успіхи та мрії розповіла Ірта-fax мама дівчинки, Альона Ребрик.

Музика, яка допомогла знайти себе на новому місці

Переїзд не змусив Кіру відмовитися від улюбленої справи. У Берегові вона вступила до музичної школи імені Золтана Кодая. Спочатку дівчинка навчалася хорового співу, а сольний вокал опановувала як додатковий предмет. Обрати його основним тоді не дозволяв вік.

Проте Кіра не збиралася чекати, доки підросте, щоб займатися тим, що любить найбільше. Уже в перші місяці навчання вона почала виступати на конкурсах і, за словами мами, регулярно поверталася з призовими місцями. Її старання помітили й викладачі.

Коли Кірі виповнилося вісім років, педагогічна рада школи зробила для неї виняток: дозволила навчатися сольного співу як основного предмета. Для маленької співачки це було здійсненням однієї з перших великих мрій.

Але співом її захоплення не обмежуються. З 2023 року Кіра також займається танцями. Її ім’я увійшло до збірки «Сузір’я талантів Закарпаття» як талановитої юної танцівниці, розповідає мама.

Дівчинка бере участь у фестивалях і конкурсах, їздить із виступами до Угорщини та інших європейських країн, представляючи Україну. Поступово Кіру почали впізнавати й у Берегові. Її запрошують виступати на міських святах, а музика стала невіддільною частиною повсякденного життя.

І все ж найцікавіше почалося тоді, коли Кіра захотіла виконувати не лише чужі пісні, а й власну.

«Моя Батьківщина»: пісня, яка народилася в дорозі

Ідея пісні «Моя Батьківщина» з’явилася під час невеликої родинної подорожі. Тоді народилися перші рядки, з яких поступово склалася власна композиція Кіри.

Для дівчинки, чия родина через війну двічі змінювала місце проживання, тема Батьківщини має особливе значення. Луганськ, звідки довелося виїхати батькам. Старобільськ, у якому вона народилася. Берегове, де зростає тепер. Три міста однієї родинної історії.

Кіра дуже хотіла, щоб її пісня зазвучала по-справжньому — зі студійним записом і професійним аранжуванням. Але для цього потрібні були гроші. Родина відкрила благодійний збір, свою «баночку», і попросила небайдужих людей допомогти здійснити дитячу мрію.

І люди відгукнулися.

Так вдалося зібрати частину необхідної суми. Згодом родина звернулася до Андрія Кірющенка, який допоміг з аранжуванням та студійним записом пісні. Разом із дружиною Оленою він підтримав Кіру, поділився професійними порадами та рекомендаціями.

Після запису з’явився і відеокліп. Для родини це стало особливою подією. Адже ще зовсім недавно власна пісня існувала лише у мріях маленької дівчинки, а тепер її можна почути й побачити.

Послухати пісню Кіри Ребрик «Моя Батьківщина» та переглянути кліп на YouTube.

Попереду — нові пісні, виступи та мрії

Сьогодні Кіра продовжує навчатися й виступати. У червні 2026 року вона була серед юних артистів, які представили свої номери на огляді талантів «Палітра талантів» у Берегові. Є в Кіри успіхи й поза сценою. У листопаді 2025 року вона посіла перше місце серед третьокласників на міському етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Можливо, саме любов до слова й музики допомагає Кірі знаходити те, про що хочеться розповісти у власних піснях.

Зараз Кіра разом із мамою Альоною працює над новою композицією — «Дитина війни». Пісню вони написали вдвох. Уже сама назва багато говорить про покоління, до якого належить Кіра. Про дітей, які зростають далеко від міст, де народилися. Які знають, що таке вимушений переїзд, розлука з близькими й очікування повернення додому.

Втім, сама Кіра не хоче, щоб її життя визначалося лише війною. У неї багато планів. Вона хоче навчатися, розвиватися, писати нові пісні та дарувати їх людям.

І найбільше — дочекатися того дня, коли нарешті закінчиться війна.

Про свої мрії Кіра говорить так:

«Я дуже мрію про закінчення війни, про нашу перемогу. Я так скучила за бабусею і дідусем і дуже хочу їх обійняти. В планах — багато навчатися, розвиватися, писати нові пісні та співати їх людям, бо я дуже це люблю».

У цих словах умістилося все, чого їй хочеться від майбутнього. Займатися улюбленою справою, співати для людей і бути поруч із тими, кого любить.

Колись батькам Кіри довелося залишити Луганськ. Потім усій родині — Старобільськ. Та попри переїзди, війну й розлуку дівчинка не втратила бажання творити, радіти своїм успіхам і ділитися піснями з іншими.

І дуже хочеться, щоб одного дня у її житті з’явилася ще одна пісня — про повернення додому, зустріч із рідними та щасливе дитинство, у якому більше не потрібно прощатися.

Щоб для її написання Кірі не довелося нічого вигадувати.

За творчістю юної співачки можна стежити на її сторінці в Instagram.