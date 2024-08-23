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Харківщина під російськими авіаударами: є загиблі та поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Харківщина під російськими авіаударами: є загиблі та поранені
Наслідки російського обстрілу на Харківщині

У ніч на п’ятницю в селі Богуславка Ізюмського району, Харківщина, в результаті авіаудару, нанесеного російськими загарбниками, загинули дві людини. Одна жінка отримала поранення. Про це повідомили в ДСНС у п’ятницю, 23 серпня.

«З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники витягли тіла двох загиблих: чоловіка 1963-го і жінки 1965 років народження. Також постраждала 78-річна жінка», – йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок авіаудару, було пошкоджено приватні житлові будинки, і на площі 80 кв. м виникла пожежа. Для ліквідації наслідків були залучені 5 одиниць техніки та 15 рятувальників ДСНС.

Також, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під час російського обстрілу Козачої Лопані 21 серпня загинула жінка 1981 року народження. Рятувальники вилучили її тіло з-під завалів. Є ймовірність, що під руїнами може перебувати ще одна особа. Роботи з порятунку тривають.

📌 Раніше, 22 серпня, російські сили скинули керовані авіабомби на Сумщину, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, 74 та 67 років, а дружина одного з них отримала поранення. Також росіяни здійснили атаку на село Томарине в Херсонській області, де під удар потрапила 87-річна жінка, яка загинула.

👉 Нагадаємо, в середу, 21 серпня, російська армія здійснила артилерійський удар по адмінбудівлі в селищі Козача Лопань (Харківщина), що належить до Дергачівської громади.

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