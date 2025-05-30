Атака на Запорізьку область: інфраструктура під ударом, є жертви та поранені

Уночі та впродовж 30 травня війська рф завдали масованого удару по Запорізькій області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у Telegram.

📢 «Атака росіян спричинила пожежу на одному з обʼєктів інфраструктури Запоріжжя. Попередньо, минулося без постраждалих», — зазначив він.

Пожежа виникла внаслідок прямого влучання по інфраструктурному об’єкту в обласному центрі. Екстрені служби оперативно виїхали на місце.

💡 Понад 13 тисяч абонентів залишилися без електроенергії. Половині з них постачання вже відновлено. Станом на ранок без світла лишаються близько 6 тисяч споживачів у двох районах Запоріжжя. За попередніми даними, люди не постраждали.

⚠️ Водночас ситуація у районах області складна. Унаслідок ворожих ударів по Пологівському та Василівському районах:

🔺 2 людини загинули 🔺 5 — отримали поранення



❗️ Загалом за добу зафіксовано 507 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Зокрема:

▪️ 41 авіаудар — по Степногірську, Кам’янському, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Копаням, Новоселівці, Малинівці, Верхній Терсі, Ольгівському та Гуляйпільському

▪️ 301 БпЛА різних типів — атакували Біленьке, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку

▪️ 1 обстріл із РСЗВ — по Новоданилівці

▪️ 164 артилерійські удари — по Камʼянському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці

📋 Унаслідок атаки надійшло 20 повідомлень про пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, автотранспорту та об’єктів інфраструктури.

📌 Нагадаємо: