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Ігнат: партнери попередили про три хвилі балістичної атаки, але не про першу

Денис Молотов
Денис Молотов
Ігнат: партнери попередили про три хвилі балістичної атаки, але не про першу
Ілюстративне фото з відкритих джерел / начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат / 14.10.2026

Під час російської атаки в ніч проти 14 жовтня Україна отримувала від партнерів попередження про застосування балістичних ракет у трьох наступних хвилях ударів. Перед першою хвилею таких повідомлень не було.

Про це вранці 14 жовтня заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини». Його пояснення оприлюднили «Факти ICTV».

За словами Ігната, близько 22:40 13 жовтня українська сторона повідомила про відсутність попереджень від партнерів. Надалі інформація про застосування балістики вже надходила.

📢 «Маленька ремарка про те, чи було повідомлення. Адже багато хто цікавиться, чи повідомляли партнери. Близько 22:40 ми дали повідомлення, що не було повідомлень про балістику від партнерів, але вже у наступні три хвилі атак повідомлення від партнерів про застосування балістики звучало», – сказав він.

ППО знешкодила 119 повітряних цілей

За зведенням Повітряних сил, від 18:00 13 жовтня російські війська застосували проти України 39 ракет і 128 безпілотників різних типів. Основними напрямками удару стали Київ, Київщина та Харківщина.

Станом на 09:00 14 жовтня українська протиповітряна оборона збила або подавила 119 цілей — чотири ракети та 115 безпілотників. Серед знешкоджених дронів було 59 реактивних.

За попередніми даними військових, влучання ракет і ударних БпЛА зафіксували на 22 локаціях, падіння уламків — ще на восьми. Частина російських ракет не досягла цілей.

Шостий президент України В.О. Зеленський у повідомленні після атаки наголосив, що росія змарнувала можливість деескалації. Удари по українській енергетиці він назвав демонстрацією зневаги до заяв президента США про припинення вогню щодо енергетичних об’єктів. Зеленський закликав партнерів посилити санкційний тиск на агресора та надати Україні додаткові протиракети для систем «Patriot».

👉 Також нагадаємо, що Сполучені Штати продовжують передавати Україні розвідувальну інформацію. Це підтвердив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму у вівторок, 13 жовтня.

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