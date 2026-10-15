Підприємця із Сіверськодонецька судитимуть за схему з «працевлаштування» ВПО

До суду скерували обвинувальний акт щодо підприємця із Сіверськодонецька, якого обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами через фіктивне працевлаштування переселенців. За даними слідства, чоловік оформлював людей до своєї компанії без їхнього відома та отримував державні компенсації.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області. Схему викрили й задокументували співробітники Служби безпеки та Національної поліції.

📝 Як, за версією слідства, отримували компенсації

Після початку повномасштабного вторгнення рф підприємець виїхав із Сіверськодонецька на підконтрольну Україні територію.

Правоохоронці встановили, що протягом 2022–2023 років він через знайомих незаконно отримав персональні дані 20 переселенців із Луганщини. Ці відомості, за матеріалами провадження, використав для оформлення людей працівниками власної фірми.

Переселенці про таке працевлаштування не знали. Фактично вони не працювали в компанії та не отримували заробітної плати.

Водночас як стверджує слідство, підприємець подавав до державних органів фіктивні документи й користувався урядовою програмою підтримки бізнесу. На підставі цих документів йому виплачували компенсації з державного бюджету за нібито працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.

Суму коштів, якими, за версією слідства, заволодів обвинувачений, у повідомленні пресслужби не зазначено.

⚖️Яке покарання загрожує обвинуваченому

Дії підприємця кваліфікували за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану. За повідомленням СБУ, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювало слідче управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області. Оперативний супровід забезпечувало ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, процесуальне керівництво — Центральна окружна прокуратура міста Дніпра.

Обвинувальний акт передано на розгляд суду. Винуватість підприємця має бути встановлена обвинувальним вироком, який набрав законної сили.

У червні 2026 року СБУ та поліція Луганщини також повідомляли про викриття директорки охоронної компанії, релокованої із Сіверськодонецька. За даними правоохоронців, вона без відома 189 переселенців оформила їх до своєї фірми та незаконно отримувала компенсації за їхнє працевлаштування. Про цей випадок ішлося в повідомленні регіонального управління СБУ.

У Службі безпеки зазначають, що перевірки використання бюджетних коштів, виділених на соціальну підтримку громадян, тривають.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в колабораційній діяльності двом колишнім працівникам українських установ на Луганщині.